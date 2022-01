Die beiden Schotten treffen im zweiten Halbfinale im Duell der Ex-Weltmeister aufeinander.

Smith, Nummer neun der Setzliste, hatte im Viertelfinale den walisischen Titelverteidiger Gerwyn Price aus dem Turnier geworfen und ließ auch Wade keine Chance.

"The Machine" gilt als einer der besten Spieler, die nie im Finale standen. "Ich werde die WM gewinnen. Ob in diesem Jahr oder in den kommenden zehn Jahren. Ich werde Weltmeister, zu 100 Prozent", hatte Wade vor seinem schon vierten Halbfinale gesagt.

Smith hingegen kann bereits am Montagabend eine alte Wunde schließen. 2019 hatte er das WM-Finale gegen Michael van Gerwen (Niederlande) verloren. Sieger des Endspiels ist, wer zuerst sieben Sätze gewinnt.

