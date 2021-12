Gabriel Clemens parierte die erneuten Hass-Nachrichten weniger Unverbesserlicher mit Humor , Florian Hempel wandte sich überwältigt und dankbar an seine neu eroberten Fans: Kurz nachdem die letzten beiden deutschen Profidarter auf der WM-Bühne im legendären "Ally Pally" den nächsten großen Wurf verpasst hatten, suchte das Duo aus verschiedensten Gründen den direkten Draht zur stetig wachsenden Darts-Gemeinde in der Heimat.

Die Anfeindung "Du hast ab heute Saarland-Verbot, mein Freund. Deine Mutter ist deine Schwester, Big Mac" konterte Clemens nach seiner deutlichen 0:4-Niederlage in der dritten Runde gegen den glänzend aufgelegten Waliser Jonny Clayton: "Ja Leute, ich nehme das ganze mit Humor und lasse mich bestimmt nicht unterkriegen von sowas!", schrieb Clemens, der im Vorjahr als erster Deutscher ins WM-Achtelfinale eingezogen war. Denn: "99,9999 Prozent" der Nachrichten seien "positiv und ich freue mich wirklich immer über Euren Support!"

Über den riesigen Support aus Deutschland freute sich auch Debütant Hempel, Kumpel und Trainingspartner des "German Giant" in London. Auch wenn beim "Kölschen Jung" sechs Tage nach seinem Sensationscoup gegen den Weltranglistenfünften Dimitri van den Bergh nach dem 1:4 gegen den Australier Raymond Smith am Montag die Enttäuschung über den verpassten Achtelfinaleinzug überwog.

"Die Resonanz war zu 99 Prozent positiv, da wollte ich mich einfach lieb und nett bedanken. Die Fans sind ganz wichtig im Sport, da gehört sich das dann einfach so", sagte der frühere Handballprofi, der erst seit Februar auf der Tour unterwegs ist, dem "SID".

Hempel hadert nach WM-Aus

Bei all der Freude über die Unterstützung aus der Heimat bleibt aber auch in diesem WM-Jahr die bittere Erkenntnis, dass der deutsche Dartssport weiterhin viel Arbeit bis zum ersehnten großen Durchbruch vor sich hat. Hempel zumindest ist sich aber sicher, dass die Fans nicht mehr lange warten müssen. "Wir haben richtig gute Spieler, die sicherlich in den nächsten Jahren richtig was reißen können", sagte Hempel. Eine richtig große Leistung zu bringen, stecke "in jedem von uns".

Hempel, der bereits nach seinem Zweitrundenerfolg in der Weltrangliste am früheren Hoffnungsträger Max Hopp vorbeigezogen war, haderte auch am Dienstagvormittag noch mit seiner Leistung am "Oche". "Die Stimmung war jetzt nicht die beste", sagte der Kölner. Er sei an sich selbst gescheitert. "Das, was ich heute gezeigt habe, ist nicht mal ansatzweise das, was ich zeigen will".

Nächste Chance bei den Players Championships

Zeit an der noch fehlenden Konstanz zu feilen, haben Clemens und Hempel rund um den Jahreswechsel nun zu Genüge - denn nach der Rückreise aus dem Corona-Hochrisikogebiet England wartet auf die beiden Darter eine 14-tägige Quarantäne. Für Hempel "viel Zeit, um Darts zu spielen und zu trainieren, trainieren, trainieren". Zuvor will er sich jedoch auch ein paar Tage Auszeit nehmen und Urlaub machen, verriet er dem "SID".

Denn im Februar geht es bereits weiter - mit den Players Championships und der nächsten Chance auf einen großen Wurf.

(SID)

