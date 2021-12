Auch am Morgen nach seinem Corona-Aus bei der Darts-WM in London war der Zorn von Michael van Gerwen noch nicht verraucht - und sein Ärger fokussierte sich glasklar auf den Weltverband PDC. "Es ist jetzt einfach eine große Corona-Bombe. Die Kontrollen waren nicht stark genug, die PDC hätte mehr machen können", sagte der dreimalige Weltmeister dem niederländischen Portal "AD Sportwereld".

Gegen diesen Vorwurf verwahrte sich die PDC in einer schmallippigen offiziellen Mitteilung. "Wir werden uns nicht zu einzelnen Spielern äußern. Wir befolgen weiterhin die Vorgaben der Regierung", hieß es in dem Statement.

Angesichts der sich auch in Großbritannien mehr und mehr verbreitenden Omikron-Variante sind weitere Ausfälle bis zum Turnierende am 3. Januar alles andere als unwahrscheinlich. Am Mittwoch erwischte es den Engländer Dave Chisnall.

Die TV-Bilder, die aus dem täglich mit 3000 Zuschauern prall gefüllten "Ally Pally" gesendet werden, wirken angesichts der aktuellen Pandemielage in der Tat verstörend - milde ausgedrückt. Das Bier fließt in Strömen, und nur wenige Besucher befolgen die lediglich direkt am eigenen Platz aufgehobene Maskenpflicht.

WM-Aus als Super-Gau in mäßigem Jahr für MVG

Das wird auch nötig sein, wenn "Mighty Mike" bei den Pfeilewerfern wieder ganz an die Spitze will. Denn das fast beendete Wettkampfjahr verlief für van Gerwen - wenn auch auf weiterhin hohem Niveau - nicht nach Plan. Bereits im Januar löste ihn der Waliser Gerwyn Price nach sieben Jahren an der Spitze der Weltrangliste ab.

Auch weil van Gerwen erstmals seit 2011 kein Major-Turnier gewinnen konnte, ist er im Ranking mittlerweile hinter Price und dem Schotten Peter Wright auf den dritten Platz zurückgefallen. Was ihm aber wohl für lange Zeit bleiben wird, ist sein aktueller Rekord von 79 Siegen bei den PDC Pro Tour-Events.

(SID)

