Die 36-Jährige schrieb auf ihren Social-Media-Kanälen, sie sei "so dankbar, dass ich das nicht ständig tun muss, denn es ist immer so schwer, Tiere loszulassen, die wir als unsere Familie betrachten".

Allerdings hat die erfolgreichste britische Olympionikin der Geschichte bereits einen neuen Trumpf in der Hinterhand. Der erst achtjährige Wallach Imhotep im Besitz ihres Mentors und Trainers Carl Hester soll Dujardin aller Voraussicht nach zu den Weltreiterspielen im August 2022 in Herning und zu Olympia 2024 in Paris tragen.

Ad

Bei den Olympischen Spielen im Sommer in Tokio war Dujardin mit Gio Dritte im Einzel, bei der anschließenden EM in Hagen gewannen die beiden Bronze in der Kür. Mit ihrem Jahrhundertpferd Valegro hatte Dujardin bei Olympia 2012 und 2016 insgesamt dreimal Gold geholt.

Olympia Tokio 2020 Goldenes Trio: Wie Deutschlands Dressurreiterinnen den Olympiasieg holten 27/07/2021 AM 21:41

Das könnte Dich auch interessieren: Der Auftritt von Julia Krajewski in der Dressur

(SID)

"Wichtiger als die Reiter": So läuft die Horse Inspection

Dressurreiten Lisa Müller träumt von Olympia: "Gucke mir viel von Thomas ab" 22/12/2019 AM 15:34