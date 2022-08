"Nach dem morgendlichen Check haben wir so entschieden", sagte Equipechef Klaus Roeser.

"Das ist bedauerlich für Frederic und die deutsche Mannschaft, aber das Wohl des Pferdes steht immer an erster Stelle.", Roeser weiter

Duke of Britain hatte am Sonntag mit Wandres zu Deutschlands Gewinn der Bronzemedaille in der Mannschaftswertung beigetragen.

Offenbar fehlte nur einen Tag später nun die körperliche Verfassung für den nächsten Wettkampf.

(SID)

