"Gute Reise, mein großartiger, genialer Kämpfer und danke für alles", schloss sie den bewegenden Nachruf ab.

Dreijährig war "Satchi" in Isabell Werths Stall nach Rheinberg gekommen, bis zu dem Zeitpunkt galt der eher zierliche Braune als nahezu unreitbar.

Ad

"Ich kenne keinen Menschen, der sich je so mit einem Pferd beschäftigt hat wie Isabell mit Satchmo", sagte Werths langjährige Freundin und Mäzenin Madeleine Winter-Schulze einst über die ganz besondere Reiter-Pferd-Paarung.

Dressurreiten Von Bredow-Werndl gewinnt Dressur-Weltcup - Abschied von Weihegold 09/04/2022 UM 21:16

Erfolgsduo Werth und Satchmo

Satchmo sah, so schien es, Gespenster, er scheute immer wieder ohne ersichtlichen Anlass, eine Karriere im Sport war fast unmöglich.

Mit Hilfe vieler Experten fand Werth den Grund des Übels heraus: Schwimmende Partikel in der Augeninnenflüssigkeit gaukelten Satchmo Bewegungen vor, die außer ihm keiner wahrnahm. Eine Operation schaffte Abhilfe, fortan war der Weg für Werth und Satchmo frei. 2006 holte Werth mit "Satchi" in Aachen den WM-Titel im Grand Prix Special. "Dieses Pferd", sagte sie damals, "hat mich Demut gelehrt".

Und es hat sie einen sicher geglaubten Olympiasieg gekostet. 2008 bei den Reiterspielen in Hongkong führte Werth vor der entscheidenden Kür hauchdünn vor ihrer niederländischen Dauerrivalin Anky van Grunsven.

Satchmo absolvierte den ersten Teil des Programms in wahrer Weltklasse - und verweigerte dann die Piaffe-Pirouette, indem er beschloss, rückwärts zu gehen. Gold ging zum dritten Mal in Folge an van Grunsven mit dem nicht minder genialen Salinero. Immerhin blieb der deutschen Dressurreiterin noch die Silbermedaille.

Das könnte Dich auch interessieren: Von Bredow-Werndl gewinnt Dressur-Weltcup - Abschied von Weihegold

(SID)

Werth: "Beziehung von Pferd und Mensch eine Lebenspartnerschaft"

Dressurreiten Dreifach-Olympiasiegerin Dujardin verkauft Gold-Pferd Gio 26/10/2021 UM 10:06