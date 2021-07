"Das ist unglaublich, vielen Dank ans Team, das einen tollen Job gemacht hat. Mir fehlen die Worte. Ich bin komplett sprachlos", jubelte der in München geborene Ellis, dessen Wurzeln in der Schweiz und Großbritannien liegen, bei Sat.1: "Dass es so gut aufgeht, hätte ich nicht erwartet."

In der DTM kommen in diesem Jahr - anders als in der Vergangenheit - keine teuren Prototypen mehr zum Einsatz, sondern GT3-Autos, die aus anderen Serien wie dem ADAC GT Masters bekannt sind. Auch betreiben die Hersteller die DTM nicht mehr werksseitig, stattdessen werden die Autos nun von Kundenteams eingesetzt.

(SID)

