Davon profitierte neben dem österreichischen Tagessieger Thomas Preining (Porsche) auch dessen Landsmann Lucas Auer (Mercedes), der als Sechster und mit der schnellsten Rennrunde den Rückstand auf van der Linde auf nur noch elf Punkte verkürzte und damit in der Gesamtwertung an Rast vorbei an Position zwei sprang.

Preining machte mit seinem Heimsieg einen Sprung auf den vierten Rang.

Am Samstag hatte Rast beim Sieg des Neuseeländers Nick Cassidy (Ferrari) den Titelkampf mit einem zweiten Platz wieder spannend gemacht, van der Linde hatte als Elfter die Punkte verpasst.

Die Entscheidung fällt nun bei der letzten Station in Hockenheim (8./9. Oktober).

