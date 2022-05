Wie der Verein am Dienstag mitteilte, kommt der 23-Jährige vom Ligakonkurrenten ERC Ingolstadt. Über die Vertragslaufzeit machten die Panther keine Angaben.

Für den ERC gelangen Soramies, der dem Kader des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) für die WM in Helsinki (13. bis 29. Mai) angehört, in den vergangenen beiden Spielzeiten in 95 DEL-Partien elf Tore und sieben Assists. "Wir sehen in ihm einen variabel einsetzbaren Angreifer mit Scoring-Potential", sagte der künftige Panther-Trainer Peter Russell.

