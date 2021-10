"Ich glaube, dass unsere Zeit jetzt gekommen ist, dass wir jetzt auch die Mannschaft dazu haben", sagte der 25-Jährige in einer Video-Medienrunde am Freitagabend, "jetzt liegt es an uns zu zeigen, dass wir jeden schlagen und in den Play-offs weit kommen können."

Mit seinem kongenialen Partner Connor McDavid bildet Draisaitl seit mehreren Jahren das wohl beste Sturmduo der NHL, doch in der entscheidenden Saisonphase blieb bislang der Erfolg aus. Seit 2017 haben die Oilers keine einzige Play-off-Runde mehr gewonnen.

"Wir haben mehr Optionen bei den Stürmern", sagte Draisaitl mit Blick auf die Neuverpflichtungen Zach Hyman (Toronto), Derek Ryan (Calgary) und Warren Foegele (Carolina): "Ich glaube, dass wir mehr Breite, mehr Tiefe haben, auch Erfahrung. Das sind alles Jungs, die in den Play-offs seit Jahren gespielt haben."

Eishockey Söderholm nominiert Draisaitl, Grubauer und Seider für Olympia-Kader VOR 33 MINUTEN

Die Oilers haben große Probleme, mit ihren beiden Superstars zwei gleich starke Sturmreihen zusammenzustellen. Wenn beide zusammenspielen, etwa im Powerplay, ist die Durchschlagskraft enorm. Ob er lieber gemeinsam mit Topscorer McDavid oder in einer eigenen Reihe auf dem Eis steht, ist Draisaitl "völlig wurscht".

Eishockey Trio um Draisaitl für Olympia in Peking nominiert VOR 3 STUNDEN