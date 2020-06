Dirk Nowitzki hat Eishockey-Star Leon Draisaitl nach dem Gewinn des Scorertitels in der NHL in den höchsten Tönen gelobt. "Das ist absolut erstaunlich. Ich bin glücklich und freue mich für ihn. Es gibt so viele großartige Athleten in dieser Liga, und wenn er die meisten Punkte in der regulären Saison erzielt, dann ist das eine erstaunliche Leistung", sagte Nowitzki im NHL-Interview.

Dirk Nowitzki traut dem besten Punktesammler er abgebrochenen Hauptrunde auch den nächsten Coup zu. "Seine Grenze ist der Himmel, denn er ist erst 24 Jahre alt und wird weiter an sich arbeiten. Es ist verdammt hart, den MVP, egal in welcher Liga, zu gewinnen. Es gibt in jeder Sportart so viele großartige Sportler", so Nowitzki: "Es wäre eine riesige Sache für ihn, wenn ein deutscher Spieler in dieser Liga hier, das erreichen könnte, und eine absolut erstaunliche Leistung."

Extra Time - Der Eurosport-Podcast: JETZT ABONNIEREN!

Eishockey DEB "verliert prägende Persönlichkeit": Trauer um Ex-Nationalspieler Peter Schiller 31/05/2020 AM 18:20

In dieser Spielzeit schoss Draisaitl für die Edmonton Oilers bis zum Corona-Stopp 43 Tore und gab 67 Vorlagen und gewann als erster deutscher Profi die Art Ross Trophy. Auch bei der MVP-Auszeichnung als wichtigster Spieler der Saison könnte Draisaitl die Nase vorn haben.

"Ich drücke ihm die Daumen, dass es klappt und eintritt. Er ist noch sehr jung und hatte eine unglaubliche Saison", betonte Nowitzki, der aber keinen Druck auf den 24-Jährigen ausüben will: "Er wird natürlich noch sehr viele weitere Chancen in der Zukunft erhalten, der MVP zu werden, selbst wenn es in diesem Jahr nicht passieren sollte."

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

Nowitzki: "Dass ich seine Inspiration bin, ist fantastisch"

Ganz besonders stolz macht den 41-Jährigen die Aussage Draisaitls, der Nowitzki des deutschen Eishockeys werden zu wollen. "Das ist zunächst eine große Ehre für mich, dass er denkt, es wäre eine Inspiration für ihn, so wie ich zu werden, in einem fremden Land und in einer fremden Liga seinen Weg zu gehen", sagte Nowitzki: "Das ist natürlich sehr ermutigend für mich und ehrt mich, dass ich in diesem Punkt seine Inspiration bin. Das ist fantastisch."

Der deutsche Basketball-Superstar hatte vor gut einem Jahr seine NBA-Karriere nach 21 Jahren bei den Dallas Mavericks als bester Scorer der Ligageschichte, der nicht in den USA geboren wurde, beendet.

Das könnte Dich auch interessieren: NHL setzt Saison mit Playoffs fort - Draisaitl zum Scoring-Champion gekürt

(SID)

Play Icon WATCH Jordan, James, Bryant, Nowitzki - die besten Szenen der NBA-Stars bei Olympia 00:04:17

Weltmeisterschaft DEB-Gruppengegner bei WM fix: Große Namen und der Gastgeber 20/05/2020 AM 08:50