Kivlenieks kam 2017 zum Team und lief seither achtmal in der NHL auf, erstmals im Januar 2020 im Spiel bei den New York Rangers (2:1). Deutlich häufiger spielte er für die Cleveland Monsters, das Farmteam der Blue Jackets in der American Hockey League. Für Lettland kam er im Frühjahr noch bei der WM in seiner Heimat zum Einsatz.

(SID)

