Seattle war mit fünf Auswärtsspielen in seine erste Saison in der besten Eishockey-Liga der Welt gestartet. Bisher ist die Bilanz überschaubar: Für Grubauer und Co. war es die vierte Niederlage in Folge.

Ganz anders läuft es für Leon Draisaitl. Angeführt von Deutschlands Sportler des Jahres bauten die Edmonton Oilers ihre Siegesserie aus. Die Kanadier gewannen in der Nacht zu Samstag bei den Vegas Golden Knights mit 5:3 auch ihr fünftes Spiel der neuen Spielzeit - Draisaitl traf zweimal und lieferte eine Vorlage.

In der Scorerwertung liegt der Kölner mit elf Punkten (vier Tore, sieben Assists) hinter seinem Sturmpartner Connor McDavid (13) auf Platz zwei. Erst zum vierten Mal nach 1983, 1985 und 2019 starteten die Oilers mit fünf Siegen in die Saison.

NHL Traumstart bei Jubiläum: Draisaitl feiert Auftaktsieg mit den Oilers 14/10/2021 AM 05:37

Eine bittere Niederlage kassierte Tim Stützle. Nach 2:0-Führung verloren seine Ottawa Senators durch einen Einbruch in den Schlussminuten noch 2:3 gegen die New York Rangers, Stützle hatte das 1:0 vorbereitet. Für Ottawa war es die dritte Niederlage im fünften Saisonspiel.

Seider in Top-Form - schwarzer Tag für Greiss

Seinen ersten Assist verbuchte Nico Sturm, der mit Minnesota Wild 4:3 nach Verlängerung gegen die Anaheim Ducks gewann.

Einen schwarzen Tag erlebte dagegen Thomas Greiss. Der Goalie der Detroit Red Wings wurde beim 1:6 gegen die Montreal Canadiens nach fünf Gegentoren bei 17 Schüssen im zweiten Drittel durch Alex Nedeljkovic ersetzt. Verteidiger Moritz Seider bereitete das Führungstor der Red Wings vor, es war bereits der vierte Assist des 20-Jährigen im fünften Saisonspiel.

Das könnte Dich auch interessieren: Fehlstart mit neuem Team - Grubauer verliert Saisonauftakt mit Seattle

(SID)

"Kometenhaft verbessert": Reindl übers deutsche Eishockey und seine Pläne zur IIHF-Präsidentschaft

Penny DEL Phantomtor durch Loch im Netz: Bedauern - aber keine Konsequenzen 11/10/2021 AM 11:54