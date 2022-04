Die Haie gingen vor 10.091 Zuschauern früh durch Maxi Kammerer in Führung (3.). Nach einem Fehler von Nationalmannschaftskapitän Moritz Müller, der das 1:0 vorbereitet hatte, kam Ingolstadt durch Tim McGauley (6.) aber schnell zum Ausgleich. Mit einem Powerplay-Tor machte Müller seinen Fauxpas wieder gut (28.), Alexander Oblinger legte nach (32.).

Die ersatzgeschwächten Gäste verkürzten durch Mirko Höfflin (35.). Landon Ferraro fälschte einen Schuss von Müller zum 4:2 ab (52.), ehe der Ex-Kölner Jerome Flaake die Schlussphase noch einmal spannend machte (55.).

In Nürnberg sorgten Kyle Cumiskey (3.) und Stephen Macaulay (12.) für einen 2:0-Vorsprung der DEG, bei der Thomas Dolak und Daniel Kreutzer die Kommandos an der Bande gaben. Nur 54 Sekunden nach dem Anschlusstreffer von Daniel Schmölz (24.) stellte der Ex-Nürnberger Daniel Fischbuch vor 3479 Besuchern den Zwei-Tore-Abstand wieder her (25.). Marko Friedrich brachte die Gastgeber noch einmal heran (29.).

Die zweiten Partien der beiden Best-of-three-Serien steigen am Donnerstag (19.30 Uhr) in Düsseldorf und Ingolstadt, zwei Siege sind zum Weiterkommen notwendig. Das Viertelfinale beginnt am kommenden Sonntag.

