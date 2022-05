Der Weltranglistenzehnte Dänemark gewann überraschend in der Gruppe A gegen Titelverteidiger und Rekordweltmeister Kanada mit 3:2 (2:0, 0:1, 1:1).

Kanada war bereits zuvor für die Runde der letzten Acht qualifiziert.

Am Dienstag (15:20 Uhr) reicht den Dänen ein Punkt gegen die Slowakei um weiterzukommen.

Deutschland kann mit einem Sieg am Dienstag (11:20 Uhr) gegen Tabellenführer Schweiz zum ersten Mal in der Geschichte als Gruppensieger in die Runde der letzten Acht einziehen.

Eishockey-WM: Tschechien vorzeitig im Viertelfinale

Bereits sicher im WM-Viertelfinale ist Tschechien.

Die Tschechen bezwangen in der Gruppe B in Tampere die USA mit 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) und stehen damit nach Finnland und dem elfmaligen Titelträger Schweden als dritte Mannschaft der Gruppe in der Runde der letzten Acht.

Eishockey-WM: Italien und Großbritannien steigen ab

Italien und Großbritannien stehen hingegen bei den 85. Titelkämpfen als Absteiger fest.

Der Weltranglisten-16. Italien verlor das direkte Duell in der Gruppe A mit dem zuvor punktlosen Kasachstan mit 2:5 (1:2, 1:1, 0:2) und muss im nächsten Jahr in der Division I um den Wiederaufstieg kämpfen.

Großbritannien unterlag in Tampere Österreich nach einer Zwei-Tore-Führung noch mit 3:5 (1:0, 1:0, 1:5). Für die Alpenrepublik trafen Ali Wukovits (45./PP), Dominique Heinrich (48.) und Benjamin Nissner (52.) sowie Thomas Raffl (59.) und Peter Schneider (60.).

Eishockey-WM: Slowenien und Ungarn steigen aus Division I auf

Als Aufsteiger aus der Division I stehen bereits Slowenien und Ungarn fest. Unklar ist noch, wie mit Russland und Belarus umgegangen wird, die aufgrund des Angriffskrieges gegen die Ukraine von der WM ausgeschlossen worden waren.

Eine Entscheidung des Weltverbandes IIHF steht noch aus. Die 16 Plätze in der Top-Division sind durch die beiden Aufsteiger komplett vergeben.

