Der 19 Jahre alte Dortmunder vergab eine bessere Platzierung durch einen verpatzten dreifachen Axel.

"Ich wollte das Beste zeigen, aber vielleicht war ich nicht konzentriert genug", sagte der gebürtige Russe, der bei den europäischen Titelkämpfen im Januar in Tallinn 13. geworden war. Der Sieg in der Männer-Konkurrenz ging in Tilburg an Ilia Malinin aus den USA vor Michail Selekow aus Estland sowie dem Japaner Sato Yamanoto.

Ad

Olympia - Eiskunstlauf Nächster Dopingfall droht: Spanierin in Peking mit positiver A-Probe 22/02/2022 AM 17:10

Olympia - Eiskunstlauf Savchenko fordert: Das muss sich nach dem Valieva-Drama ändern 22/02/2022 AM 09:24