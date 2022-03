Jewgeni Pluschenkos Paraderolle auf dem Eis war "Sexbomb". Wenn der zweimalige Eiskunstlauf-Olympiasieger, musikalisch begleitet von Tom Jones, mit irrwitzigem Tempo von Bande zu Bande fegte, raste das Publikum in der Halle, und Millionen von Fans weltweit waren begeistert.

Doch spätestens seit dem militärischen Überfall Russlands auf die Ukraine ist der mittlerweile 39-Jährige zu einem peinlichen Propagandisten geschrumpft, der Diktator Wladimir Putin geradezu unterwürfig huldigt und außerhalb seines Heimatlandes nur noch Verständnislosigkeit erntet.

Ad

Wie bedingungslos der dreimalige Weltmeister Putin unterstützt, wurde bei der großen Propaganda-Show der russischen Sportler im Moskauer Luschniki-Sportpark überdeutlich. Einfach nur teilzunehmen reichte Pluschenko nicht, er postete stolz ein Selfie von dieser mehr als fragwürdigen Veranstaltung.

Eiskunstlauf "Unmenschlich": Savchenko sprachlos nach Auftritt russischer Sportler bei Putin-Show GESTERN AM 10:21

Bereits ganz am Anfang der russischen Militärinvasion hatte sich der siebenmalige Europameister ganz klar positioniert. "Ich glaube an unseren Präsidenten und vertraue ihm", formulierte Pluschenko, er sei stolz auf dessen "Spezialoperation". Und das, obwohl einer seiner beiden Großväter Ukrainer ist.

Und der politische Wirrkopf belässt es nicht bei Worten. Vollmundig und sicherlich von Wohlwollen aus dem Kreml begleitet, kündigte Pluschenko eine Showtournee durch die beiden "Volksrepubliken" im Donbass an.

Pluschenko empört über WM-Ausschluss der russischen Athleten

Genug Kufen-Personal dafür steht zur Verfügung, denn die russischen Läufer wurden bekanntlich von den Weltmeisterschaften, die am Mittwoch in Montpellier begannen, ausgeschlossen. Was Pluschenko - nichts anderes konnte man erwarten - immens empört.

Der Ex-Champion klagte:

Das ist eine Diskriminierung. Ohne unsere Läufer wird man sich für diese Veranstaltung nicht interessieren.

Sportminister Oleg Matyzin stieß in das gleiche Horn:

Ohne den russischen Sport kann sich der Weltsport nicht entwickeln. Das wird den Eiskunstlauf um mehrere Jahre zurückwerfen.

Man spürt, wie hart Russland der Ausschluss in ihrer winterolympischen Paradedisziplin trifft. Seit weit mehr als einem Jahrzehnt dominiert das Riesenreich die internationale Szene, ohne WM-Medaille blieb man zuletzt 2007 in Tokio.

Mittlerweile ist der russische Eiskunstlauf auch bis in den Inner Circle des Kreml hinein bestens vernetzt, auch auf privater Ebene: Ehefrau von Putin-Sprecher Dimitri Peskow ist seit sieben Jahren Tatjana Nawka, Eistanz-Olympiasiegerin von 2006.

Das könnte Dich auch interessieren: Russlands Superstars verbannt - Starostin darf bei WM starten

(SID)

"Der hat alles im Programm": Chen gibt noch einmal Richtig Gas

Eiskunstlauf Seegert/Hase blicken auf Olympia-Drama zurück: "Keine leichte Situation" GESTERN AM 09:11