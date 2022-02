"Ich finde, da steckt viel Energie drin", antwortete Siao Him Fa auf die ersten Fragen nach seiner Musik-Auswahl. "Es ist etwas Neues, aber es fühlt sich gut an."

Seine Performance zum besonderen Rhythmus von Blaster-Gewehren und Lichtschwertern verhalf ihm schließlich auch zum Sprung in die nächste Runde.

Der aufstrebende Eiskunstläufer landete zwei seiner drei Sprünge auf dem Weg zu 86,74 Punkten. Gerade noch genügend Punkte, um an der nächsten Phase des Einzelwettbewerbs am Donnerstag teilnehmen zu können.

Siao Him Fa erzählte weiter, dass er zum Beginn der Saison auf das einzigartige Musik-Stück gestoßen sei. Zusammen mit seinen Trainern Laurent und Nathalie Depuilly und seinem Choreographen Benoit Richaud habe er schließlich am Auftritt gefeilt. Das Ziel war es, bei Olympia in Peking herauszustechen.

Dies ist ihm mit seiner Leistung am Dienstagmorgen gelungen. Zu den Medaillenfavoriten zählt der Franzose in der Entscheidung jedoch nicht. Einen bleibenden Eindruck konnte er aber jedenfalls hinterlassen.

