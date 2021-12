Die Russin und der gebürtige Belgier sind erst im nach-olympischen Winter international für die Deutsche Eislauf-Union (DEU) startberechtigt.

"Wir waren sehr nervös, aber wir konnten fast alles abliefern", sagte die 22 Jahre alte Hase nach dem Programm. Verletzungsbedingt mussten die letztjährigen EM-Siebten Annika Hocke und Robert Kunkel aus Berlin ihre Teilnahme in Neuss absagen, sie sind aber Kandidaten für den zweiten deutschen Startplatz bei den Europameisterschaften im Januar in Tallinn.

Ad

In guter Verfassung präsentierte sich auch Nicole Schott, die unweit ihrer Heimatstadt Essen ihren sechsten nationalen Titel holte. Mit 178,75 Punkten verwies die Sportsoldatin ihre einzige ernsthafte Konkurrentin, Kristina Isaev aus Mannheim (159,21), deutlich auf den zweiten Platz.

Olympia - Curling EM-Auftaktsieg für Curlerinnen - Männer verlieren 20/11/2021 AM 17:18

"Das war ein guter Schritt auf dem Weg zu Olympia", sagte Schott, die in Peking vor ihrer zweiten Teilnahme steht. Bei der Vorbereitung auf den olympischen Winter hatte eine Gürtelrose die in Oberstdorf trainierende Läufer zurückgeworfen.

Fentz holt sich Titel

Zuvor hatte sich Paul Fentz mit einer eher glanzlosen Kür seinen vierten nationalen Titel gesichert. Der letztjährige EM-Achte aus Berlin hatte Schwierigkeiten beim dreifachen Axel, dennoch war der Sieg des 29-Jährigen mit 206,84 Punkten vor seinem Vereinskollegen Kai Jagoda (181,77) sowie dem Dortmunder Nikita Starostin (178,94) ungefährdet.

"Von der Platzierung bin ich natürlich zufrieden, von den Punkten und der Leistung her eher nicht", sagte Fentz, der sich nicht für den olympischen Männer-Wettbewerb qualifizieren konnte. Er hofft noch auf einen Start in Peking in der Teamentscheidung, noch steht aber das Mitwirken einer deutschen Mannschaft nicht fest.

Eine unerwartete Niederlage mussten im Eistanz Katharina Müller und Tim Dieck einstecken. Die für Olympia gesetzten Dortmunder konnten ihren Titel nicht verteidigen, neue deutsche Meister wurden Jennifer Janse van Rensburg und Benjamin Steffan aus Oberstdorf.

Das könnte Dich auch interessieren: Aus der Quarantäne zum Quali-Sieg: Kobayashi "stark wie eh und je"

(SID)

Wunderbares Kurzprogramm: Shcherbakova glänzt in Grenoble

Stavanger Pechstein verpasst Top-Ergebnis in Stavanger 19/11/2021 AM 19:15