Bereits am 4. Februar starten die Eiskunstlauf-Wettbewerbe bei den Olympischen Winterspielen in Peking. Insgesamt fünf Entscheidungen stehen an.

Den Auftakt macht der Teamwettbewerb. Zudem werden Medaillen bei den Damen, Herren, im Paarlauf und im Eistanzen vergehen.

Vor vier Jahren gewannen Aljona Savchenko und Bruno Massot Gold in Pyeongchang. Dieses Jahr sind die deutschen Starter ohne Medaillenchancen.

Hier gibt es alle Informationen zum Eiskunstlauf-Turnier bei den Olympischen Winterspielen in Peking.

Olympia 2022: Eiskunstlaufen live im TV

Eurosport überträgt die Eiskunstlauf-Entscheidungen aus Tokio live im TV bei Eurosport 1 und Eurosport 2.

Olympia 2022: Eiskunstlaufen im Livestream

Im Eurosport Player und bei Joyn PLUS+ verpasst Ihr keine Sekunde von den Olympischen Eiskunstlaufwettbewerben. Hier gibt es neben dem Programm von Eurosport 1 und Eurosport 2 auf Bonuskanälen alles live und in voller Länge zu sehen.

Für nur 6,99 Euro im Monat gibt es bei Joyn PLUS+ nicht nur das komplette Programm des Eurosport Players einschließlich aller Bonuskanäle, sondern auch zahlreiche weitere TV-Sender sowie Serien- und Filmhighlights.

Olympia 2022: Eiskunstlaufen im Liveticker

Bei Eurosport.de gibt es einen Liveticker zu allen Entscheidungen bei den Olympischen Winterspielen 2022.

Der Zeitplan:

Alle Zeitangaben in MEZ:

04.02.2022, ab 02:30 Uhr: Teamwettbewerb - Kurzprogramm Männer, Frauen, Eistanz

Teamwettbewerb - Kurzprogramm Männer, Frauen, Eistanz 06.02.2022, ab 09:30 Uhr: Teamwettbewerb - Kurzprogramm Paarlauf, Kür Männer

Teamwettbewerb - Kurzprogramm Paarlauf, Kür Männer 07.02.2022, ab 10:30 Uhr: Teamwettbewerb - Kür Paarlauf, Eistanz, Frauen

Teamwettbewerb - Kür Paarlauf, Eistanz, Frauen 08.02.2022, ab 02:15 Uhr: Kurzprogramm Männer

Kurzprogramm Männer 10.02.2022, ab 02:30 Uhr: Kür Männer

Kür Männer 12.02.2022, ab 12:00 Uhr: Kurzprogramm Eistanz

Kurzprogramm Eistanz 13.02.2022, ab 02:10 Uhr: Kür Eistanz

Kür Eistanz 15.02.2022, ab 11:00 Uhr: Kurzprogramm Frauen

Kurzprogramm Frauen 17.02.2022, ab 11:00 Uhr: Kür Frauen

Kür Frauen 18.02.2022, ab 11:30 Uhr: Kurzprogramm Paare

Kurzprogramm Paare 19.02.2022, ab 12:00 Uhr: Kür Paare

