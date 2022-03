Die zweite deutsche Starterin Leia Behlau aus Inzell (84,805) liegt zur Halbzeit auf Rang 16. Am Sonntag stehen Rennen über 1500 m sowie 5000 m auf dem Programm.

Ihre Saisonabschluss plant Pechstein am kommenden Wochenende beim Weltcup-Finale im niederländischen Heerenveen.

Im Teamsprint verpasste das deutsche Trio das erhoffte Podest um 1,707 Sekunden. Hendrik Dombek (München), Nico Ihle (Chemnitz) und Moritz Klein (Erfurt) landeten beim Sieg von Norwegen (1:20,010 Minuten) auf Rang fünf. Silber ging an Polen, die Niederländer holten Bronze. Bei den Frauen gab es das gleiche Medaillentrio in anderer Reihenfolge: Die Niederländerinnen gewannen vor Polen und Norwegen, ein deutsches Team war nicht am Start.

Bereits am Freitag war in Hamar die Entscheidung im Sprint-Mehrkampf gefallen. Gold sicherte sich der niederländische 1000-m-Olympiasieger Thomas Krol (138,705), bester Deutscher wurde Nico Ihle (Chemnitz/141,180) als Elfter.

Bei den Frauen triumphierte Jutta Leerdam aus den Niederlanden, die in Peking Silber über 1000 m gewonnen hatte (151,140). Deutsche Läuferinnen waren nicht am Start.

