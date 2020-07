In der achten Folge der "Verbalathleten – Die Stimmen von Eurosport" ist Kommentator Guido Heuber zu Gast. Das Eurosport-Urgestein ist bereits seit 1994 am Mikrofon und berichtet Moderator Daniel Lerche, wie er sich den Austausch mit den Sportlern vorstellt: "Das größte Lob für mich als Sportjournalist ist kein Applaus. Es ist, wenn der Athlet mich akzeptiert – quasi als einen Gleichwertigen."

Er selbst gehe nicht an die Athleten ran, sondern wartet beispielsweise bei einer Rennbesichtigung, dass der Sportler zu ihm kommt. "Wenn ein Athlet dann mit mir sprechen will, ist es eine Auszeichnung und wenn er dann etwas Persönliches erzählt, dann weiß ich, dass ich akzeptiert werde."

Früher war Guido Heuber selbst als Freestyler-Skier unterwegs und konnte sich 1992 für den Olympia-Kader qualifizieren, verpasst aber die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Albertville. "Das ist die tiefste Wunde in meiner Sportgeschichte", erklärt er am Podcast-Mikrofon.

