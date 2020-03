EUROSPORT INFORMATIONEN

Informationen darüber, wie Sie einen anderen anschließenden Eurosport-Pass erwerben, der startet, nachdem Ihr aktueller Eurosport-Pass endet, erhalten Sie in Abschnitt 2.

Wenn Sie einen Eurosport-Pass direkt bei uns kaufen, stimmen Sie zu, dass: (a) wir Ihnen unverzüglich Zugang zu Ihrem Eurosport-Pass (und den über diesen Eurosport-Pass verfügbaren Eurosport-Inhalten) gewähren; und (b) Sie, wenn wir Ihre Zustimmung im Rahmen der Anmeldung erhalten, auf alle gesetzlichen Rechte verzichten, die Ihnen diesbezüglich zustehen: (i) Ihre Meinung über Ihren Eurosport-Pass zu ändern; und (ii) eine Rückerstattung innerhalb einer eventuellen Widerspruchsfrist zu erhalten.

Bitte beachten Sie, wenn Sie auf Eurosport Player zugreifen oder einen Eurosport-Pass über einen Dritten (z.B. über einen App-Store oder einen unserer anderen Drittpartner) kaufen, erfolgt Ihre Zahlung an diesen Dritten und die Bedingungen dieses Dritten gelten. Wichtige Informationen zur Abrechnung und Vertragsverlängerung werden in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Dritten erläutert. Weitere Informationen dazu finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen.

1. Unsere Eurosport-Pässe

EUROSPORT MONATS-PASS

Was ist ein Eurosport Monats-Pass?

Ein Eurosport Monats-Pass ermöglicht Ihnen den Zugriff auf Live- und On-Demand- Eurosport Inhalte für eine Mindestlaufzeit von einem Monat.

Wird dieser automatisch verlängert?

Ja, er verlängert sich automatisch jeden Monat, es sei denn, Sie kündigen Ihr Abonnement vor Beginn der Laufzeit des nächsten Monatsabonnements oder vor Ende eines kostenlosen Zugangszeitraums.

Wann ziehen wir Zahlungen ein?

Wir ziehen Zahlungen an dem Tag ein, an dem Sie sich für einen Eurosport Monats-Pass anmelden (und danach jeweils am oder um den gleichen Tag des Folgemonats), sofern wir Ihnen nichts anderes mitteilen (z.B. wenn ein kostenloser Zugangszeitraum gilt, siehe unten).

Wenn Sie sich für einen Eurosport Monats-Pass mit kostenlosem Zugangszeitraum angemeldet haben:

Wir nehmen Ihre Zahlungsdaten an dem Tag auf, an dem Sie sich anmelden, aber wir berechnen Ihnen keine Gebühren bis zum Ende des kostenlosen Zugangszeitraums;

Ihr Eurosport Monats-Pass wird nach Ablauf des kostenlosen Zugangszeitraums automatisch in ein kostenpflichtiges Abonnement umgewandelt; und

Wir stellen Ihnen dieses am Tag der automatischen Umwandlung - in der von Ihnen gewählten Zahlungsmethode - in Rechnung. (und dann an oder um den gleichen Tag jeden Monat danach).

Wie lange dauert meine Mitgliedschaft?

Ein Eurosport Monats-Pass gewährt Ihnen mindestens einen Monat lang Zugriff. Die Mindestlaufzeit beginnt jeden Monat mit dem Datum, an dem wir die Zahlung für den Zugang für diesen Monat erhalten.

Ihr Eurosport Monats-Pass wird verlängert, es sei denn, er wird im Einklang mit unseren Nutzungsbedingungen, abrufbar unter www.eurosportplayer.com/terms, gekündigt wie unten näher beschrieben.

Wie kündige ich?

Wenn Sie sich für einen Eurosport Monats-Pass mit kostenlosem Anfangszeitraum angemeldet haben, dann können Sie Ihr Abonnement jederzeit vor Ablauf des kostenlosen Anfangszeitraums kündigen, indem Sie Ihren Account aufrufen und den Online-Aufforderungen zum Stoppen der automatischen Laufzeitverlängerung folgen. Sie haben bis zum Ende des kostenlosen Anfangszeitraums weiterhin Zugang und wir berechnen kein Entgelt.

Wenn Sie sich für einen Eurosport Monats-Pass mit kostenlosem Anfangszeitraum angemeldet haben und dieser automatisch in ein kostenpflichtiges Abonnement umgewandelt wurde oder wenn Sie sich für einen Eurosport Monats-Pass ohne kostenlosen Anfangszeitraum angemeldet haben, können Sie Ihr Abonnement jederzeit kündigen, bevor die Laufzeit für den nächsten Monat beginnt, indem Sie Ihren Account aufrufen und den Online-Aufforderungen zum Stoppen der automatischen Laufzeitverlängerung folgen. Sie verfügen bis zum Ende des Monats, für den Sie bezahlt haben, weiterhin über Zugang zu den relevanten Eurosport-Inhalten und es erfolgt keine Rückerstattung. Danach ziehen wir keine weiteren Zahlungen ein.

Wenn Sie sich für einen Eurosport Monats-Pass über einen Dritten (z.B. über einen App-Store oder über einen unserer Partner) angemeldet haben und Ihr Abonnement kündigen möchten, muss dies über diesen Dritten erfolgen. Beispielweise müssen Sie sich bei einem solchen Dritten in Ihrem Kontobereich anmelden und die automatische für Eurosport Player deaktivieren.

EUROSPORT JAHRES-PASS

Was ist ein Eurosport Jahres-Pass?

Ein Eurosport Jahres-Pass ermöglicht Ihnen den Zugriff auf Live- und On-Demand-Eurosport-Inhalte für eine Mindestlaufzeit von einem Jahr.

Wird dieser automatisch verlängert?

Ja, er verlängert sich automatisch jedes Jahr, es sei denn, Sie kündigen Ihr Abonnement zu einem Zeitpunkt vor Beginn der Laufzeit des nächsten Jahresabonnements oder vor Ende eines kostenlosen Zugangszeitraums.

Wann ziehen wir Zahlungen ein?

Wenn Sie sich für einen Eurosport Jahres-Pass angemeldet haben, der jährlich im Voraus zu bezahlen ist, ziehen wir Zahlungen an dem Tag ein, an dem Sie sich anmelden (und danach jeweils am oder um das gleiche Datum des Folgejahres), sofern wir Ihnen nichts anderes mitteilen (z.B. wenn ein kostenloser Zugangszeitraum gilt, siehe unten).

Wenn Sie sich für eine Eurosport Jahres-Pass angemeldet haben, der in Raten zu bezahlen ist, wird Ihre Zahlungsmethode mit der ersten Rate an dem Tag belastet, an dem Sie sich anmelden (und danach etwa am gleichen Tag eines jeden Monats für den Rest des Jahres und in jedem Verlängerungsjahr), sofern wir Ihnen nichts anderes mitteilen (z.B. wenn eine kostenlose Zugangsberechtigung vorliegt, siehe unten).

Wenn Sie sich für einen Eurosport Jahres-Pass mit kostenlosem Zugangszeitraum angemeldet haben:

Wir nehmen Ihre Zahlungsdaten an dem Tag auf, an dem Sie sich anmelden, aber wir berechnen Ihnen keine Entgelte bis zum Ende des kostenlosen Zugangszeitraums;

Ihr Eurosport Jahres-Pass wird nach Ablauf des kostenlosen Zugangszeitraums automatisch in ein kostenpflichtiges Abonnement umgewandelt; und

Wir stellen Ihnen dieses am Tag der automatischen Umwandlung - in der von Ihnen gewählten Zahlungsmethode - in Rechnung (und dann, im Falle eines Eurosport Jahres-Pass, der jährlich im Voraus zu bezahlen ist, am oder um das gleiche Datum jedes Jahr und im Falle eines Eurosport Jahres-Pass, der in Raten zu bezahlen ist, am oder um den gleichen Tag jeden Monats für den Rest des Jahres und in jedem Jahr der Verlängerung).

Wie lange dauert meine Mitgliedschaft?

Ein Eurosport Jahres-Pass gewährt Ihnen mindestens ein Jahr lang Zugriff.

Im Falle eines Eurosport Jahres-Pass, der jährlich im Voraus zu bezahlen ist, beginnt die Mindestlaufzeit jedes Jahr mit dem Datum, an dem wir Ihre Zahlung erhalten haben.

Im Falle eines Eurosport Jahres-Pass, der in Raten zu bezahlen ist, beginnt die Mindestlaufzeit jedes Jahr mit dem Datum, an dem wir die erste Ratenzahlung für das Jahr des Zugangs erhalten haben.

Ihr Eurosport Jahres-Pass wird verlängert, es sei denn, er wird im Einklang mit unseren Nutzungsbedingungen, gekündigt wie unten näher beschrieben.

Wie kündige ich?

Wenn Sie sich für einen Eurosport Jahres-Pass mit kostenlosem Anfangszeitraum angemeldet haben, dann können Sie Ihr Abonnement jederzeit vor Ablauf des kostenlosen Anfangszeitraums kündigen, indem Sie Ihren Account aufrufen und den Online-Aufforderungen zum Stoppen der automatischen Laufzeitverlängerung folgen. Sie haben bis zum Ende des kostenlosen Anfangszeitraums weiterhin Zugang und wir berechnen kein Entgelt.

Wenn Sie sich für einen Eurosport Jahres-Pass mit kostenlosem Anfangszeitraum angemeldet haben und dieser automatisch in ein kostenpflichtiges Abonnement umgewandelt wurde oder wenn Sie sich für einen Eurosport Jahres-Pass ohne kostenlosen Anfangszeitraum angemeldet haben, können Sie Ihr Abonnement jederzeit kündigen, bevor die Laufzeit für das nächste Jahr beginnt, indem Sie den Bereich Kontoinformationen aufrufen und den Online-Aufforderungen zum Stoppen der automatischen Laufzeitverlängerung folgen.

Wenn Sie sich für einen Eurosport Jahres-Pass angemeldet haben, der jährlich im Voraus zu bezahlen ist, haben Sie bis zum Ende der aktuellen Mindestlaufzeit weiterhin Zugang zu den relevanten Eurosport-Inhalten und es erfolgt keine Rückerstattung. Danach ziehen wir keine weiteren Zahlungen ein. Wenn Sie sich für einen Eurosport Jahres-Pass angemeldet haben, der in Raten zu bezahlen ist, haben Sie bis zum Ende der aktuellen Mindestlaufzeit weiterhin Zugang zu den relevanten Eurosport-Inhalten und müssen alle fälligen und noch nicht bezahlten Raten entrichten. Danach ziehen wir keine weiteren Zahlungen ein.

Wenn Sie sich für einen Eurosport Jahres-Pass über einen Dritten (z. B. über einen unserer Partner) angemeldet haben und Ihr Abonnement kündigen möchten, muss dies über diesen Dritten erfolgen. Beispielweise müssen Sie sich bei einem solchen Dritten in Ihrem Kontobereich anmelden und die automatische Verlängerung von Eurosport Player deaktivieren.

1.3 EUROSPORT EVENT-PASS

Ein Eurosport Event-Pass ermöglicht Ihnen den Zugang zu nur einem oder mehreren bestimmten Sport-Event(s), z.B. einem einzelnen Turnier oder Spiel.

Ihr Eurosport Event-Pass verlängert sich nicht automatisch und ermöglicht Ihnen nur den Zugang zu dem/den spezifischen Sport-Event(s), die im Rahmen dieses Eurosport Event-Passes für den Ihnen beim Kauf angegebenen Zeitraum verfügbar sind.

Wir ziehen Zahlungen an dem Tag ein, an dem Sie sich für einen Eurosport Event-Pass anmelden.

1.4 EUROSPORT TAGES-PASS

Ein Eurosport Tages-Pass ermöglicht Ihnen den Zugang zu Live- und On-Demand-Eurosport-Inhalten für einen Zeitraum von 24 Stunden ab dem Datum und der Uhrzeit Ihres Kaufs.

Ihr Eurosport Tages-Pass verlängert sich nicht automatisch.

Wir ziehen Zahlungen an dem Tag ein, an dem Sie sich für einen Eurosport Tages-Pass anmelden.

1.5 EUROSPORT SAISON-PASS

Was ist ein Eurosport Saison-Pass?

Mit einem Eurosport Saison-Pass erhalten Sie Zugang zu einer Saison von einer oder mehreren Sportarten, sei es zu einer bestimmten Liga, einer Reihe von Turnieren oder Wettbewerben live und On-Demand.

Wird sich dieser automatisch verlängern?

Ja, er verlängert sich automatisch jede Saison, es sei denn, Sie kündigen Ihr Abonnement vor Beginn Ihrer nächsten Saison oder vor Ende eines kostenlosen Zugangszeitraumes.

Wann ziehen wir Zahlungen ein?

Wenn Sie sich für einen Eurosport Saison-Pass angemeldet haben, der jährlich im Voraus zu bezahlen ist, ziehen wir ihre Zahlung an dem Tag ein, an dem Sie sich anmelden (und danach jeweils am oder um das gleiche Datum jeder Verlängerungssaison), sofern wir Ihnen nichts anderes mitteilen (z.B. wenn ein freier Zugangszeitraum gilt, siehe unten).

Wenn Sie sich für einen Eurosport Saison-Pass angemeldet haben, der in Raten zu bezahlen ist, ziehen wir Ihre erste Rate an dem Tag ein, an dem Sie sich anmelden (und dann etwa am gleichen Tag eines jeden Monats danach für den Rest der Saison und in jeder Verlängerungssaison), sofern wir Ihnen nichts anderes mitteilen (z.B. wenn ein freier Zugangszeitraum gilt, siehe unten).

Wenn Sie sich für einen Eurosport Saison-Pass mit kostenlosem Anfangszeitraum angemeldet haben:

Erfassen wir Ihre Zahlungsdaten an dem Tag, an dem Sie sich anmelden, aber werden Sie nicht bis zum Ende der kostenlosen Zugangsfrist belasten;

Ihr Eurosport Saison-Pass wird nach Ablauf der kostenlosen Zugangszeit automatisch in ein kostenpflichtiges Abonnement umgewandelt; und

Wir stellen Ihnen dieses am Tag der automatischen Umwandlung - in der von Ihnen gewählten Zahlungsmethode - in Rechnung (und danach, im Falle eines Eurosport Saison-Pass, der im Voraus zu bezahlen ist, am oder um den gleichen Tag jeder Verlängerungssaison und im Falle eines Eurosport Saison-Pass, der in Raten zu bezahlen ist, am oder um den gleichen Tag eines jeden Monats danach für den Rest der Saison und in jeder Verlängerungssaison).

Wie lange dauert meine Mitgliedschaft?

Ein Eurosport Saison-Pass gewährt Ihnen mindestens eine Saison lang Zugriff.

Im Falle eines Eurosport Saison-Pass, der als Vorauszahlung zu bezahlen ist, beginnt die Mindestlaufzeit in jeder Saison mit dem Tag, an dem wir Ihre Vorauszahlung für diese Saison des Zugangs erhalten haben.

Im Falle eines Eurosport Saison-Pass, der in Raten zu bezahlen ist, beginnt die Mindestlaufzeit in jeder Saison mit dem Tag, an dem wir die erste Ratenzahlung für diese Saison des Zugangs erhalten haben.

Ihr Eurosport Saison-Pass wird verlängert, es sei denn, er wird in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen, abrufbar unter ww.eurosportplayer.com./terms, gekündigt, wie im Folgenden näher beschrieben.

Wie kündige ich?

Wenn Sie sich für einen Eurosport Saison-Pass mit kostenlosem Anfangszeitraum angemeldet haben, dann können Sie Ihr Abonnement jederzeit vor Ablauf des kostenlosen Zugangszeitraums kündigen, indem Sie Ihren Account aufrufen und den Online-Aufforderungen zum Stoppen der automatischen Laufzeitverlängerung sfolgen. Sie haben bis zum Ende der kostenlosen Zugangszeit weiterhin Zugang und wir berechnen kein Entgelt.

Wenn Sie sich für einen Eurosport Saison-Pass mit kostenlosem Zugangszeitraum angemeldet haben und dieser automatisch in ein kostenpflichtiges Abonnement umgewandelt wurde oder wenn Sie sich für einen Eurosport Saison-Pass ohne kostenlosen Anfangszeitraum angemeldet haben, können Sie Ihr Abonnement jederzeit kündigen, bevor Ihre nächste Zugangssaison beginnt, indem Sie Ihren Account aufrufen und den Online-Aufforderungen zum Stoppen der automatischen Laufzeitverlängerung folgen.

Wenn Sie sich für einen Eurosport Saison-Pass angemeldet haben, der im Voraus zu bezahlen ist, haben Sie bis zum Ende der aktuellen Mindestlaufzeit weiterhin Zugang zu den relevanten Inhalten und es erfolgt keine Rückerstattung. Danach ziehen wir keine weiteren Zahlungen mehr ein.

Wenn Sie sich für einen Eurosport Saison-Pass angemeldet haben, der in Raten zu bezahlen ist, haben Sie bis zum Ende der aktuellen Mindestlaufzeit weiterhin Zugang zu den relevanten Inhalten und müssen alle fälligen und noch nicht bezahlten Raten begleichen. Danach ziehen wir keine weiteren Zahlungen ein.

Wenn Sie sich für einen Eurosport Saison-Pass über einen Dritten (z.B. über einen App-Store oder einen unserer Partner) angemeldet haben und Ihr Abonnement kündigen möchten, muss dies über diesen Dritten erfolgen. Beispielsweise müssen Sie sich bei einem solchen Dritten in Ihrem Kontobereich anmelden und die automatische Verlängerung für den Eurosport Player deaktivieren.

2. Erwerb eines anderen anschließenden Eurosport-Pass, der startet, wenn der aktuelle Eurosport-Pass endet

Sie können einen anderen anschließenden Eurosport-Pass erwerben, der automatisch beginnt, wenn Ihr aktueller Eurosport-Pass endet. Zum Beispiel, wenn Sie von einem Monats- zu einem Jahres-Pass wechseln oder wenn Sie die Vorteile eines Aktionspreises oder eines Sonderangebotes nutzen wollen, für das Sie berechtigt sind.

Sobald Sie einen neuen anschließenden Eurosport-Pass erworben haben, werden Sie sowohl die Details Ihres aktuellen Eurosport-Passes, als auch die Ihres folgenden Eurosport-Passes in dem Bereich Abonnementverwaltung Ihres Accounts einsehen können.

Wann kann ich einen anderen anschließenden Eurosport-Pass erwerben?

Sie können einen anderen anschließenden Eurosport-Pass erwerben, wenn:

Sie diesen direkt bei uns buchen, und

Sie dazu berechtigt sind

Bevor Sie sich anmelden, informieren wir Sie darüber, wann Sie dazu berechtigt sind, einen anderen anschließenden Eurosport-Pass zu erwerben, einschließlich der Inanspruchnahme eines Angebots.

Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn sie über einen Drittanbieter (z.B. über einen App-Store oder einen unserer Partner) anmelden.

Wenn Sie einen anderen Eurosport-Pass während Ihres aktuellen Abonnements anschließen, wird die automatische Laufzeitverlängerung ihres aktuellen Abonnements automatisch beendet. Ihr neuer Eurosport-Pass wird nicht sofort aktiviert, sondern wird zum Ende Ihrer aktuellen Mindestlaufzeit beginnen.

Wann ziehen wir Zahlungen ein?

Die Zahlungen für Ihren neuen Eurosport-Pass werden wir an dem Datum, an dem der neue Pass beginnt, mit Ihrer gewählten Zahlungsmethode einziehen. Dies ist der Tag nach Ablauf der Mindestlaufzeit Ihres aktuellen Eurosport-Passes.

Falls Ihr neuer Eurosport-Pass einen kostenlosen Zugangszeitraum beinhaltet, beginnt dieser kostenlose Zugangszeitraum an dem Tag nach Ablauf Ihres aktuellen Eurosport-Passes. Die Zahlungen für Ihren neuen Eurosport-Pass werden dann sofort nach dem kostenlosen Zugangszeitraum eingezogen.

Zukünftige Zahlungen richten sich nach der Art von anschließendem Eurosport-Pass, den sie erworben haben. Für Informationen zu den Zahlungsdetails in Bezug auf die verschiedenen verfügbarer Eurosport-Pässen, schauen Sie bitte in Abschnitt 1.

Kann ich mir das mit dem neuen Eurosport-Pass anders überlegen?

Sie können einen neuen Eurosport-Pass jederzeit kündigen, bevor dieser beginnt, indem Sie Ihren Account aufrufen und den Online-Aufforderungen zur Kündigung eines bevorstehenden Passes folgen. Sie haben weiterhin Zugang zu Ihrem aktuellen Eurosport-Pass bis zum Ende Ihrer aktuellen Laufzeit.

Wenn Sie bereits eine Zahlung bezüglich Ihres neuen Eurosport-Passes getätigt haben, richtet sich das Ende ihres Abonnements nach der Art von Eurosport-Pass, den sie abonniert haben. Bezüglich der Details über die Kündigung der verschiedenen verfügbaren Eurosport-Pässe, lesen Sie bitte die oberen Abschnitte.

Zuletzt aktualisiert: [●] April 2020