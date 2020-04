Eurosport-Konto Nutzungsbedingungen

Eurosport Player ist ein Premium-Abonnementdienst, der Premium-Live- und On-Demand-Inhalte zur Verfügung stellt.

Dies sind die Nutzungsbedingungen für die Website und App von Eurosport, die durch die Registrierung eines Kontos kostenlos zugänglich und nutzbar sind (der „Dienst“). Bezahlte Abonnements für Eurosport Player unterliegen gesonderten Nutzungsbedingungen. Bitte lesen Sie diese Bedingungen, bevor Sie auf den Dienst zugreifen, ihn installieren oder nutzen.Sie bilden die Vereinbarung zwischen Ihnen und uns für Ihren Zugang zu dem Dienst und seiner Nutzung.

Über uns

Der Dienst wird von der DPlay Entertainment Limited, registriert in England unter der Firmennummer 09615785 mit Sitz in Chiswick Park Building 2, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YB, Vereinigtes Königreich („DEL“, „wir“, „uns“, „unser“), betrieben und Ihnen zur Verfügung gestellt.

In Deutschland wird der Abonnementdienst Eurosport Player von der Joyn GmbH („Joyn“) betrieben.

In Österreich wird der Eurosport Player von DEL betrieben.

Der Dienst

Wenn wir uns in diesen Nutzungsbedingungen auf den Dienst beziehen, schließt dies ein:

 die Website von Eurosport (die „Website“);

 die auf bestimmten Mobiltelefonen und anderen angeschlossenen Geräten zur Verfügung

gestellte App von Eurosport (die „App“); und

 alles, was auf der Website und in der App zur Verfügung gestellt wird, einschließlich:

o aller Extras, Funktionalitäten und Benutzeroberflächen; und

o aller Inhalte und Materialien, die Sie ansehen, aufrufen oder beitragen können, wie

Bilder, Fotos, Töne, Musik, Text, Artikel, Spiele, Grafiken, Software, Video-Clips und

Programme (die „Inhalte“).

Die Inhalte des Dienstes ändern sich regelmäßig – das bedeutet, dass spannende Sportarten,Veranstaltungen, Artikel, Programme, Kanäle usw. verfügbar werden können, während andereSportarten, Veranstaltungen, Artikel, Programme, Kanäle usw. nicht mehr verfügbar sein können.Siehe Abschnitt 4 für weitere Details dazu.

Nutzungsbedingungen

1. Zugang zum Dienst

1.1 Wenn Sie auf den Dienst zugreifen, ihn nutzen oder installieren, können Sie zu den in diesen Nutzungsbedingungen festgelegten Bedingungen auf den Inhalt zugreifen, ihn nutzen, ihn ansehen und mit ihm interagieren.

1.2 Manche Inhalte (einschließlich bestimmter Extras) stehen Ihnen nur dann zur Verfügung, wenn Sie ein Konto anlegen („Eurosport-Konto“).

1.3 Bestimmte Premium-Inhalte können möglicherweise nur abgerufen und angesehen werden, wenn Sie den Eurosport Player, den von Joyn in Deutschland und DEL in Österreich betriebenen Abonnementservice, abonniert haben.

1.1 Sie können sich für ein Eurosport-Konto anmelden, wenn Sie mindestens 16 Jahre oder älter sind.

2. Vertragsabschluss und Vertragssprache

2.1 Das Angebot zur Registrierung eines Eurosport-Kontos stellt ein verbindliches Angebot zum Vertragsabschluss durch uns dar. Sie schließen mit uns einen Vertrag über den Dienst, indem Sie ein Eurosport-Konto anlegen und registrieren.

2.2 Wir senden Ihnen eine E-Mail, um Ihre Registrierung eines Eurosport-Kontos zu bestätigen.

2.3 Vertragssprachen unseres Vertrages mit Ihnen über den Zugang zu dem Dienst sind Deutsch und Englisch.

3. Ihr Eurosport-Konto

1.2 Bei der Erstellung Ihres Eurosport-Kontos müssen Sie uns wahrheitsgemäße, genaue und vollständige Informationen zur Verfügung stellen. Möglicherweise können Sie ein Konto, das Sie bereits bei einer Drittanbieterplattform oder einem anderen Partner besitzen, verwenden, um ein Eurosport-Konto zu erstellen, z. B. Ihre Anmeldeinformationen für einen Social-Media- Dienst.

3.1 Sie sind verantwortlich für den Benutzernamen und das Passwort Ihres Eurosport-Kontos, für die Geheimhaltung dieser Daten sowie für alle Aktivitäten, die mittels dieser Daten durchgeführt werden (einschließlich aller Zugriffe auf und die Nutzung des Dienstes über Ihr Eurosport-Konto) (es sei denn, DEL ist verantwortlich). Wir empfehlen, dass Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort nicht an andere Personen weitergeben. Sie erklären sich dazu bereit, uns unverzüglich zu benachrichtigen, wenn Sie von einer Sicherheitsverletzung oder einer unbefugten Nutzung Ihres Passworts oder Benutzernamens Kenntnis erlangen oder eine solche vermuten.

4. Änderungen der Inhalte

4.1 Wie wir oben bei der Beschreibung des Dienstes bereits erwähnt haben, werden sich die Inhalte regelmäßig ändern – das bedeutet, dass spannende Sportarten, Veranstaltungen, Artikel und Programme verfügbar werden, während andere Sportarten, Veranstaltungen, Artikel und Programme nicht mehr verfügbar sein werden.

4.2 Die Verfügbarkeit von Inhalten kann sich aus verschiedenen Gründen ändern, z. B. wenn externe Rechteinhaber uns das Recht zur Nutzung dieser Inhalte über den Dienst entziehen oder einschränken, oder aus von uns nicht zu vertretenden Gründen (z. B. Krieg, Terrorismus, Naturkatastrophen, Epidemien und Pandemien).

5. Änderungen an dem Dienst

5.1 Wir können den Dienst (oder einen Teil des Dienstes) regelmäßig ändern, aussetzen oder

einstellen.

5.2 Solche Änderungen können (zum Beispiel) vorgenommen werden, wenn wir bestimmte Extras oder Funktionalitäten entfernen müssen und/oder bestimmten Geräten oder Plattformen den Zugriff auf den Dienst nicht mehr gestatten. Darüber hinaus können wir den Dienst von Zeit zu Zeit verbessern, aktualisieren oder erweitern.

6. Kündigung

6.1 Sie können die Nutzung des Dienstes einstellen, und es steht Ihnen frei, Ihr Eurosport-Konto jederzeit zu kündigen.

7. Geräteeinschränkungen, unterstützte Geräte und Updates

7.1 Die Verfügbarkeit und Funktionalität des Dienstes und der Inhalte hängt von der Qualität Ihrer Internetverbindung und den Fähigkeiten Ihres Geräts ab. Wie in unserem Help Centre beschrieben, sind einige Funktionen des Dienstes möglicherweise nicht auf allen Geräten oder auf allen Betriebssystemen verfügbar. Bitte besuchen Sie das Help Centre, um die vollständige Liste der unterstützten Geräte und die Anforderungen an das Betriebssystem einzusehen.

7.2 Um die beste Nutzungserfahrung zu erhalten und um sicherzustellen, dass der Dienst korrekt funktioniert, empfehlen wir Ihnen, alle Updates des Dienstes zu akzeptieren, sobald sie verfügbar sind. Dazu kann es auch erforderlich sein, dass Sie das Betriebssystem Ihres Geräts aktualisieren müssen. Wenn neue Betriebssysteme und Geräte auf den Markt kommen, kann es im Laufe der Zeit vorkommen, dass wir ältere Versionen nicht mehr unterstützen. Sie sollten regelmäßig das Help Centre überprüfen, um die vollständige Liste der derzeit unterstützten Geräte und Betriebssystemanforderungen zu erhalten.

7.3 Ihre Nutzung von Updates, Änderungen oder Ersatzversionen des Dienstes unterliegt diesen Nutzungsbedingungen und allen zusätzlichen Bedingungen, denen Sie bei der Installation einer solchen Update-, Änderungs- oder Ersatzversion zustimmen.

8. Ihre Datennutzung

Sie sind verantwortlich für alle Internetzugänge, mobile Daten oder andere Gebühren, die bei der Nutzung des Dienstes anfallen. Denken Sie daran, dass das Streaming und Herunterladen von audiovisuellen Inhalten wie Videos und Spielen einen hohen Datenverbrauch verursachen kann.

9. Eigentums- und Besitzrechte

9.1 Die Inhalte des Dienstes sind entweder unser Eigentum oder werden an uns lizenziert und unterliegen unseren oder den Urheberrechten, Markenrechten und anderen geistigen Eigentumsrechten unseres Lizenzgebers. Abgesehen von Inhalten, die Sie selbst erstellen, haben Sie daher keine Rechte an geistigem Eigentum oder an irgendeinem Teil des Dienstes, außer dem Recht, ihn in Übereinstimmung mit diesen Nutzungsbedingungen zu nutzen. Bezüglich der von Ihnen erstellten Inhalte verweisen wir auf den unten stehenden Abschnitt

„Ihre Inhalte“, der im Konfliktfall Vorrang vor diesem Abschnitt hat. 9.2 Sie dürfen keine Urheberrechtshinweise oder andere Eigentumskennzeichnungen, die in dem

Dienst oder in den Inhalten enthalten sind, entfernen, verändern oder in irgendeiner Weise manipulieren.

9.3 Das Kopieren, Zugreifen, Übertragen, die öffentliche Aufführung oder Wiedergabe an die Öffentlichkeit sowie jede andere Nutzung jeglicher Teile des Dienstes (einschließlich der Inhalte), die nicht ausdrücklich durch diese Nutzungsbedingungen genehmigt ist, stellt eine Verletzung der geistigen Eigentumsrechte von uns (oder des Eigentümers) und einen Verstoß gegen diese Nutzungsbedingungen dar.

9.4 Im Falle einer wesentlichen und/oder wiederholten Verletzung können wir ohne Vorankündigung oder vorheriges Einschreiten eines Gerichts oder einer Schiedsinstanz Ihren Zugang zu dem Dienst sperren und jedes Eurosport-Konto, das sie haben, kündigen sowie alle uns zur Verfügung stehenden Rechte oder Rechtsmittel wahrnehmen.

2. Ihre Inhalte

9.5 Mit einem Eurosport-Konto können Sie unter Umständen mit den Inhalten des Dienstes interagieren, z. B. Inhalte mit „Gefällt mir“ markieren und teilen oder eigene Inhalte beitragen und hochladen (z. B. wenn Sie an einem Quiz, Wettbewerb oder einer Umfrage teilnehmen).

2.1 Sie erklären sich damit einverstanden, dass:

(a) Sie keine Inhalte teilen, beitragen oder hochladen werden, die verleumderisch, beleidigend, ungesetzlich oder anderweitig anstößig sind, die Rechte anderer verletzen oder gegen diese Nutzungsbedingungen verstoßen; und

(b) die Inhalte, die Sie an den Dienst übermitteln, kein urheberrechtlich geschütztes Material Dritter oder Material, das anderen Eigentumsrechten Dritter unterliegt (einschließlich des Rechts auf Privatsphäre oder des Rechts auf Veröffentlichung) enthalten, es sei denn, Sie verfügen über eine formelle Lizenz oder Genehmigung des rechtmäßigen Eigentümers oder sind anderweitig gesetzlich berechtigt, das betreffende Material zu teilen.

2.2 Falls Ihre Inhalte nicht den in diesen Nutzungsbedingungen festgelegten Anforderungen entsprechen, sind wir berechtigt, diese Inhalte zu entfernen, zu ändern oder zu löschen, Ihren Zugang zum Hochladen von Inhalten zu beenden oder vorübergehend zu sperren und/oder Ihr Eurosport-Konto ohne vorherige Ankündigung zu beenden oder vorübergehend zu sperren, sobald uns ein Verstoß gegen diese Nutzungsbedingungen bekannt wird. Eine Aussetzung und Kündigung Ihres Eurosport-Kontos ist in diesem Zusammenhang nur bei wiederholten und/oder schwerwiegenden Verstößen möglich.

10. Ihre Nutzung des Dienstes

10.1 Sie dürfen den Dienst nur für Ihren persönlichen und nicht kommerziellen Gebrauch nutzen und ansehen. Während Sie den Dienst nutzen, gewähren wir Ihnen eine begrenzte, nicht exklusive, nicht übertragbare Lizenz für den Zugriff auf die Inhalte und das Streamen,Herunterladen, vorübergehende Speichern und Ansehen der Inhalte. Die Inhalte, auf die Sie über den Dienst zugreifen können, sind davon abhängig, ob Sie ein Eurosport-Konto haben oder nicht. Mit Ausnahme der begrenzten Lizenz, die Ihnen in diesen Nutzungsbedingungen gewährt wird, werden Ihnen keine Rechte, Titel oder Anteile an dem Dienst übertragen.

10.2 Es ist Ihnen nicht gestattet und Sie dürfen es Dritten nicht gestatten:

(a) Kopien jeglicher Teile des Dienstes zugunsten Dritter zu übertragen, zu senden, auszustellen, vorzuführen, zu veröffentlichen, zu lizenzieren, zum Verkauf anzubieten, herzustellen und/oder zu verteilen oder jegliche Teile des Dienstes an einem öffentlichen Ort auszustellen;

(b) jegliches Element der Inhalte oder des Dienstes zu framen oder einen Teil des Dienstes in andere Websites, Anwendungen, Online-Dienste oder audiovisuellen Dienste zu integrieren;

(c) über ein virtuelles Proxy-Netzwerk auf jegliche Teile des Dienstes zuzugreifen oder diese anzuzeigen;

(d) Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort zu verwenden, um unbefugt auf Ihr Eurosport- Konto zuzugreifen;

(e) zu versuchen, den Dienst zu verändern, zu modifizieren, umgekehrt zu entwickeln, zu disassemblieren, zu dekompilieren, zu übertragen, auszutauschen oder zu übersetzen;

(f) den Inhaltsschutz des Dienstes oder der Inhalte zu entfernen, zu deaktivieren, zu verringern oder auszusetzen; oder

(g) personenbezogene Daten eines Benutzers des Dienstes (einschließlich des Kontonamens) zu erheben oder auszulesen oder einen Roboter, Bot, Scraper, eineSearch-/Retrieval-Anwendung, einen Proxy oder ein anderes manuelles oderautomatisches Gerät, eine Methode, ein System oder einen Prozess zu verwenden, um auf die Navigationsstruktur oder die Präsentation des Dienstes oder die Inhalte zuzugreifen, sie abzurufen, zu indexieren, Datamining durchzuführen oder sie in irgendeiner Weise zu reproduzieren oder zu umgehen.

11. Beendigung Ihres Rechts auf Nutzung des Dienstes

11.1 Wir können unsere Vereinbarung mit Ihnen (und damit auch Ihr Recht zur Nutzung des Dienstes) jederzeit mit angemessener Frist kündigen.

11.2 Wir können außerdem Ihr Recht zur Nutzung des gesamten oder eines Teils des Dienstes sofort beenden oder aussetzen, wenn Sie diese Nutzungsbedingungen schwerwiegend und wiederholt verletzt haben oder wenn Sie einen Teil des Dienstes auf betrügerische und illegale Weise nutzen. Sofern das, was Sie getan haben, korrigiert werden kann, geben wir Ihnen vielleicht eine angemessene Gelegenheit dazu.

11.3 Wenn wir Ihre Rechte zur Nutzung des Dienstes oder Ihres Eurosport-Kontos beenden,

müssen Sie alle durch diese Nutzungsbedingungen genehmigten Aktivitäten, einschließlich Ihrer Nutzung des Dienstes, einstellen.

11.4 Wir können jederzeit beschließen, einen Teil des Dienstes oder ein Eurosport-Konto

einzustellen oder auszusetzen.

12. Unsere Haftung Ihnen gegenüber

12.1 DEL haftet uneingeschränkt für Schäden, die wir vorsätzlich und grob fahrlässig verursachen, sowie für von uns verursachte Verletzungen von Leben, Körper und Gesundheit.

12.2 Im Falle einer leichten Fahrlässigkeit durch uns:

(a) haften wir nur für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Eine wesentliche

Vertragspflicht im Sinne dieser Bestimmung ist für den Vertrag dann wesentlich, wenn der Vertrag bei Nichterfüllung dieser Bestimmung nicht erfüllt werden kann;

(b) wir haften nicht für mangelnden wirtschaftlichen Erfolg, entgangenen Gewinn und/oder indirekte Schäden; und

(c) unsere Haftung ist begrenzt auf zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses typische und voraussehbare Schäden.

12.3 Die Haftungsbeschränkung in diesem Abschnitt gilt zu Gunsten unserer Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

12.4 Die Haftungsbeschränkung in diesem Abschnitt berührt nicht unsere etwaige Haftung für Garantien und Ansprüche gemäß dem Produkthaftungsgesetz.

12.5 Weitere Haftungen gelten als ausgeschlossen.

3. Werbung und Websites von Drittanbietern

3.1 Der Dienst und die Inhalte können Werbung enthalten. Wir haften Ihnen gegenüber nicht für das Vertrauen, das Sie in die Vollständigkeit, Richtigkeit oder Existenz von Werbung innerhalb des Dienstes und der Inhalte setzen, wenn wir für diese Werbung nicht verantwortlich sind.

3.2 Wenn Sie unseren Dienst verlassen, seien Sie sich dessen bewusst und lesen Sie die Geschäftsbedingungen und Datenschutzrichtlinien der jeweils anderen Website, die Sie besuchen.

4. Inhalte melden

Wenn Sie Inhalte auf dem Dienst sehen, die Sie kennzeichnen oder uns melden möchten, weil Sie z. B. glauben, dass sie die Rechte an geistigem Eigentum einer anderen Person verletzen, folgen Sie bitte den Anweisungen in unserem Help Centre.

13. Änderungen dieser Nutzungsbedingungen

13.1 DEL kann diese Nutzungsbedingungen ändern, vorausgesetzt, dass die Änderung für Sie zumutbar sind.

13.2 Über solche Änderungen oder Ergänzungen werden Sie mindestens 6 Wochen im Voraus schriftlich oder per E-Mail informiert. Wenn Sie diesen Änderungen oder Ergänzungen nicht innerhalb von 6 Wochen nach Erhalt der Mitteilung widersprechen, gelten diese als von Ihnen akzeptiert. DEL wird Sie zum Zeitpunkt der Mitteilung über Ihr Widerspruchsrecht und die Folgen Ihres Schweigens ausdrücklich informieren.

13.3 Die aktuellsten Nutzungsbedingungen stehen ab dem Datum des Inkrafttretens dieser

aktualisierten Nutzungsbedingungen immer auf der Website und in der App zur Verfügung.

14. Übertragung von Rechten

Die Vereinbarung zwischen uns und Ihnen gilt ausschließlich für Sie und kein Dritter hat Anspruch auf Leistungen aus dieser Vereinbarung.

15. Salvatorische Klausel

Wenn ein Absatz oder Abschnitt dieser Nutzungsbedingungen von einem Gericht oder einer Justizbehörde für rechtlich unzulässig, unwirksam oder nicht durchsetzbar befunden wird, wird dieser Absatz oder Abschnitt als entfernt behandelt. Die Gültigkeit und Durchsetzbarkeit der übrigen Teile dieser Nutzungsbedingungen bleiben davon unberührt und werden somit nicht beeinträchtigt.

16. Verzicht

Soweit wir ein uns zustehendes Anspruchsrecht gegen Sie nicht ausüben oder beschließen, es nicht auszuüben, stellt dies keinen Verzicht auf dieses Recht dar, es sei denn, es wird Ihnen anders mitgeteilt.

17. Anwendbares Recht

Für die vertraglichen Beziehungen zwischen den Parteien im Rahmen dieser Nutzungsbedingungen gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts („CISG“). Wenn Sie Verbraucher sind und nicht in der Bundesrepublik Deutschland wohnhaft sind, unterliegt dieses Vertragsverhältnis ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des CISG, es sei denn, zwingende Bestimmungen des Rechts des Landes, in dem Sie Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, regeln etwas anderes.

18. Beschwerden

Wenn Sie eine Beschwerde haben, wenden Sie sich bitte zuerst an uns, indem Sie uns mit den untenstehenden Angaben kontaktieren. Darüber hinaus können Streitigkeiten, soweit dies nach geltendem Recht erforderlich ist, zur Online-Lösung bei der Online- Streitbeilegungsplattform der Europäischen Kommission („ODR“) eingereicht werden, die unter https://ec.europa.eu/consumers/odr zur Verfügung steht. Wir sind nicht verpflichtet und nutzen derzeit keine alternative Streitbeilegung , auch nicht über die ODR-Plattform zur Beilegung von Verbraucherbeschwerden.

19. Kontaktaufnahme mit uns

Sie können uns über customerservice@eurosportplayer.com oder die Kontaktdaten in unserem Help Centre kontaktieren.