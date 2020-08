"Als ich das zweite Staatsexamen erfolgreich beendete hatte, wurden in dem Jahr in ganz Bayern keine neuen Lehrer für meine Fächer eingestellt. Ich wusste jetzt nicht, wie es weitergehen sollte. Ich habe mich dann bei Eurosport für ein Praktikum als Kommentator beworben, nachdem ich bereits zwei Jahre als Student in der PR-Abteilung dort gearbeitet hatte. Ich habe die Stelle bekommen und am gleichen Tag hat das Staatsministerium mich aber angerufen und mir eine Stelle als Lehrer an einem Gymnasium angeboten. Dann hatte ich die Wahl: Gehe ich den Weg, für den ich gelernt und studiert habe, oder entscheide ich mich für den emotionalen Weg, von dem ich immer geträumt hatte."