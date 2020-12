Pure Freude ist das. Und weil es gar so schön war, erleben wir gerade auch noch die Geburtsstunde eines neuen Teufelsgeigers, der fliegt und nicht schaurig schöne Töne aus einem Musikinstrument holt. Karl Geiger, der vorab in Slowenien schon mal Skiflug-Weltmeister geworden war, will gar nicht mehr landen.

Ja doch, es ist ein prima Schlusspunkt eines für alle eigenartigen Jahres. Es hat sich angefühlt wie eine zähe, dickflüssige Masse, die nicht recht geformt werden konnte. Egal, was und wie man es auch versuchte: Es blieb Stückwerk. Und schuld war natürlich das Corona-Virus, das uns eine neue und ungewohnte Sichtweise des Sports aufzwang. Wir waren außen vor. Also nicht mehr mittendrin. Wir standen vor verschlossenen Stadiontoren und bekamen nur noch über das Fernsehbild mit, dass Sport existierte.

Schon gar nicht die Nationalmannschaft. Und nein, man kann nicht einfach sagen: Schwamm drüber jetzt. Cordoba und Sevilla. Da will kein Fußballfan mehr hin. Der Weg zum Querdenker ist da nicht mehr weit. Wie lange noch Joachim Löw? Es gibt gegen müdes und uninspiriertes Kicken, ausgehend von einem schier gelähmten Bundestrainer, keinen Impfstoff. Aber es gibt einen irgendwie auch typisch deutschen Charakterzug der Mutlosigkeit: Weiter so.

Der Süden des Landes besteht zu 91 Prozent aus Wald und weist mit 900 Exemplaren eine der höchsten Bestände an Braunbären weltweit auf. Da lohnt es sich, wenn man im Ernstfall kräftig und schnell in die Pedale treten kann. Andere, die auch von der Schnelligkeit leben, haben hingegen die Langsamkeit des Seins für sich entdeckt. Ferrari hat in dieser Formel-1 Saison ausgiebig und ohne Unterlass studiert, wie die Heckleuchten der konkurrierenden Autos aussehen. So kann man eine Marke auch ruinieren.