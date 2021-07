Feldhockey

Olympia 2021: Die deutschen Hockey-Herren verlieren gegen Weltmeister Belgien

Die deutschen Hockey-Männer haben in ihrer zweiten Begegnung bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio die erste Niederlage kassiert. Gegen Welt- und Europameister Belgien unterlag die Mannschaft von Bundestrainer Kais al Saadi nach einem Fehlstart am Montagmorgen 1:3 (0:2). Die DHB-Auswahl hatte zum Auftakt am Samstag mühelos 7:1 gegen Außenseiter Kanada gewonnen.

00:02:22, vor einer Stunde