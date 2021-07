Feldhockey

Olympia 2021: Sensationeller Auftaktsieg der deutschen Hockeyfrauen über Olympiasieger Großbritannien

Die deutschen Hockeyfrauen schlagen den amtierenden Olympiasieger Großbritannien mit 2:1 dank Toren von Viktoria Husse und Charlotte Stappenmann. Eine enge Partie mit viel Drama und am Ende glücklichen Ausgang für die Deutschen, die einen 0:1-Rückstand drehen und einen Traumstart in das Olympiaturnier hinlegen. Am Montag wartet auf die deutschen Frauen die indische Nationalmannschaft.

00:03:17, vor einer Stunde