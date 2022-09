Drugovich ließ sich anschließend mit der brasilianischen Flagge für den Erfolg ausgiebig feiern. Er kürte sich nach einer starken Saison zum Nachfolger von Oscar Piastri, der Australier fährt im nächsten Jahr in der Formel 1 für McLaren. 2020 hatte Mick Schumacher die Rennserie gewonnen.

Sein "Verfolger" Theo Pourchaire (ART) hätte nach dem Aus von Drugovich mindestens Fünfter werden müssen oder Sechster inklusive schnellster Rennrunde, am Ende landete der Franzose aber nur auf Platz 17.

Seinen ersten Saisonsieg holte sich Jüri Vips (Hitech), Polesetter Frederik Vesti (ART) wurde Zweiter vor Jehan Daruvala (Prema). David Beckmann, der bei Van Amersfoort erneut Jake Hughes ersetzte, holte als Achter noch einen Punkt.

Am Sonntag steht in Monza noch das Hauptrennen auf dem Programm. Das Saisonfinale steigt in zwei Monaten in Abu Dhabi (19./20. November).

(SID)

