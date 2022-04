FIM EWC

24h von Le Mans: Sylvain Guintoli muss sein Motorrad in die Box schieben - Sprit-Drama bei Langstrecken-WM

Sprit-Drama bei der Langstrecken-WM in Le Mans! Slyvain Guintoli musste am Samstagnachmittag von seinem Motorrad steigen und es in die Box schieben. Glück im Unglück - aufgrund der anhaltenden Safety-Car-Phase ging dem Franzosen deutlich später der Sprit aus. Die Szene gibt es hier im Video.

00:01:58, vor einer Stunde