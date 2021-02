Bereits seit mehreren Wochen kursieren hinter den Kulissen der Formel 1 heiße Gerüchte, dass zwischen Haas und BWT Gespräche stattfinden. Eine schriftliche Anfrage an Teamchef Günther Steiner vom 8. Februar blieb bisher unbeantwortet; und auch seitens BWT blieben E-Mail-Anfragen aus unserer Redaktion in der Vergangenheit ohne Reaktion.

Dafür hat Micks Onkel Ralf Schumacher via "Express" Öl ins Feuer gegossen: "Es ist ja gerade ein Sponsor freigeworden. Nicht, dass da beim Mick diese besondere Farbe ins Spiel kommt", wurde der TV-Experte von der Kölner Zeitung zitiert.

Das ist insofern spannend, als Ralf Schumachers Sohn David (Micks Cousin) in der Vergangenheit schon im Pink von BWT an den Start gegangen ist, und zwar während seiner Zeit im BWT-Mücke-Team in der Formel 4.