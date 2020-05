Die Verpflichtung von Carlos Sainz durch Ferrari als Nachfolger von Sebastian Vettel zur Saison 2021 ist von der italienischen Presse überaus positiv aufgenommen worden. "Carlos Sainz kann zu einem Fixstern am Ferrari-Firmament an der Seite des Jungstars Charles Leclerc avancieren", schrieb "La Repubblica". Die "Gazzetta dello Sport" bescheinigt Sainz "Kompetenz und Charakter".

Allerdings sei Sainz ein Fahrer mit weniger Prestige als etwa Daniel Ricciardo, so die "Gazzetta dello Sport".

Der 25-Jährige war am Donnerstag offiziell von der Scuderia bestätigt worden, in Maranello erhält Sainz einen Vertrag über zwei Jahre. Mit dem Monegassen Leclerc (22), der als klare Nummer eins der Roten gilt, bildet Sainz das jüngste Ferrari-Duo seit über 50 Jahren. Vettels Abschied von Ferrari zum Jahresende wurde am Dienstag bekannt gegeben, die Zukunft des viermaligen Weltmeisters aus Heppenheim ist offen.

"Sainz wird sich sicher leicht einleben"

Die italienische Presse setzt nach der zunehmend eskalierten Rivalität zwischen Vettel und Leclerc ab dem kommenden Jahr auf mehr Stabilität. "Mit Leclerc und Sainz hofft Ferrari, eine neue erfolgreiche Phase zu starten, die sich mit Vettel nicht konkretisiert hat", schrieb der "Corriere dello Sport". "Tuttosport" mahnt jedoch, in einem Team mit Leclerc müsse Sainz "Charakter beweisen".

Der Sohn der Rallye-Legende Carlos Sainz senior hatte im McLaren als WM-Sechster im vergangenen Jahr auf sich aufmerksam gemacht. "Sainz, der von seiner Geburt an gewohnt ist, sich mit Giganten zu messen, angefangen bei der Figur seines Vaters, wird sich in Maranello sicher leicht einleben", glaubt der "Corriere della Sera".

