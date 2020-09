Hoffnung macht Teamchef Mattia Binotto in einem Interview mit dem 'Corriere della Sera', in dem er für die kommende Saison 2021 ankündigt: "Der Motor wird komplett neu sein. Er läuft bereits seit Monaten auf dem Prüfstand." So könnte Ferrari möglicherweise zumindest in dieser Hinsicht aufholen. Das heißt aber nicht, dass Ferrari sofort wieder siegfähig wäre.