"In Übereinstimmung mit den COVID-19-Protokollen wird er an dieser Veranstaltung nicht mehr teilnehmen", teilte die Formel 1 mit. "Alle Kontakte wurden gemeldet. Die von der FIA und der Formel 1 festgelegten Verfahren werden sicherstellen, dass keine weiteren Auswirkungen auf den Großen Preis der Niederlande entstehen."

Das Team betonte derweil, dass es dem Finnen soweit gut gehe: "Kimi zeigt keine Symptome und ist in guter Verfassung. Er wurde sofort in seinem Hotel isoliert. Das Team hat eine Untersuchung auf etwaige enge Kontakte durchgeführt, und es werden keine weiteren Auswirkungen auf das Team für den Rest der Veranstaltung erwartet."

Ein Ersatz für den Ex-Weltmeister steht auch bereits fest: Robert Kubica wird den Grand Prix in Zandvoort für Alfa Romeo bestreiten. Der Pole hatte 2019 in Abu Dhabi zuletzt einen Formel-1-Grand-Prix für Williams bestritten und war seitdem Reservist für Alfa Romeo. In der Saison 2021 kam Kubica in Barcelona, Spielberg und Budapest zu drei Einsätzen im Freien Training am Freitag.

Räikkönen ist der erste Pilot, der in der aktuellen Saison einen Grand Prix aufgrund einer Coronaerkrankung auslassen muss. In der vergangenen Saison hatte es Sergio Pérez, Lance Stroll und Lewis Hamilton erwischt, auch Lando Norris, Pierre Gasly und Charles Leclerc hatten sich bereits angesteckt.

Ob Räikkönen am Großen Preis von Italien in Monza teilnehmen kann, der bereits am kommenden Wochenende stattfinden wird, ist noch unklar.

