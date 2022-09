Noch in den freien Trainings war Leclerc deutlich schneller unterwegs gewesen als Verstappen, Red Bull fand nun gerade noch rechtzeitig die richtigen Einstellungen. Im WM-Klassement ist der Weltmeister momentan sorgenfrei unterwegs: 98 Punkte trennen ihn von Leclerc.

Rekordweltmeister Lewis Hamilton stellte seinen Mercedes auf Rang vier, Mick Schumacher überzeugte im Haas als Achter. Der 23-Jährige hielt damit dem aktuellen Leistungsdruck stand. Sein Vertrag bei Haas läuft aus, das Team will ausdrücklich abwarten, wie sich der Deutsche in den kommenden Rennen schlägt. Und Schumacher lieferte am Samstag ab, zog ins finale Q3 ein.

Besonders wichtig dabei: Wie schon in den vergangenen Wochen war er deutlich schneller als sein Teamkollege Kevin Magnussen, der im gleichen Auto bereits im Q1 ausschied und nur 18. wurde.

Für Sebastian Vettel verlief auch das Qualifying von Zandvoort enttäuschend. Der Ex-Weltmeister, der seine Karriere nach dieser Saison beenden wird, scheiterte im Aston Martin schon im Q1. Durch einen Fahrfehler verdarb er sich seine letzte schnelle Runde, später klagte er über Sand auf der Strecke. Letztlich wurde Vettel 19. und damit Vorletzter - zum dritten Mal in Folge überstand er den ersten Qualifying-Abschnitt nicht.

(SID)

