Jetzt ist es also offiziell: Bereits am 8. Oktober hatte 'Motorsport-Total.com' exklusiv vermeldet, dass Kimi Räikkönen seine Formel-1-Karriere 2021 bei Alfa Romeo fortsetzen wird. Nun hat das Team diese Information bestätigt. "Ich freue mich sehr darüber, dass wir eine weitere Saison mit Kimi und Antonio fahren werden", sagt Teamchef Frédéric Vasseur.

Antonio Giovinazzi ist Ferrari-Junior und darf das Cockpit, für das zwischenzeitlich auch Mick Schumacher gehandelt wurde, also doch behalten. Schumacher, so sieht es aktuell aus, soll eher beim zweiten Ferrari-Kundenteam Haas platziert werden. Vermutlich an der Seite des russischen Rookies Nikita Masepin, der Sponsorengelder mitbringen würde.