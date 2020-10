Die starke Performance in dieser Saison spricht dafür, den 21-Jährigen in der kommenden Saison mit einem Platz in der Formel 1 zu belohnen. Dieser Überzeugung ist Ex-Mercedes-Motorsportchef Norbert Haug.

Auch deswegen kann Haug die Entscheidung Alfa Romeos, weiter auf Räikkönen und Giovinazzi zu setzen, nicht verstehen. Weiter sagte er: "Ich kenne die Hintergründe zu dieser Entscheidung nicht. Ich weiß aber, dass Mercedes einen elementaren Fehler gemacht hätte, 2007 nicht den GP2-Meister Lewis Hamilton in die Formel 1 zu befördern. Und, was damals GP2 war, ist heute Formel 2 und der Formel-2-Meister heißt voraussichtlich Mick Schumacher."

Schumacher, so sieht es aktuell aus, soll nun beim zweiten Ferrari-Kundenteam Haas platziert werden. Vermutlich an der Seite des russischen Rookies Nikita Masepin, der Sponsorengelder mitbringen würde.

Ebenfalls involviert in den Prozess ist selbstverständlich Ferrari-Boss Mattia Binotto. Der äußerte sich in den vergangenen Monaten in Sachen Mick Schumacher schon oft positiv. Nun kündigte der Italiener eine baldige Besetzung der zwei Haas-Cockpits an.