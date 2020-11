Sebastian Vettel ergänzte: "Ich bin mir sicher, das ist schmerzhaft [für die Mechaniker]. Schade, sonst hätten wir am Ende noch Punkte holen können, so wie das Rennen lief."

Vettel war in Runde 39 zum Reifenwechsel bei Ferrari vorgefahren, doch beim Stopp gingen gleich mehrere Abläufe daneben: Hinten links verzögerte sich das Aufziehen des neuen Rads. Vorne rechts gelang es dem Mechaniker nicht, die Radmutter zu fixieren. Am Ende stand Vettel knapp 13 Sekunden lang vor der Box. Im Ziel reichte es nur für Rang zwölf

Auch der Beginn des Imola-Grand-Prix lief aus Vettel-Sicht schon nicht berauschend: Gleich in der Startrunde war er in der Tosa-Kurve mit Haas-Fahrer Kevin Magnussen aneinandergeraten. Magnussen drehte sich nach einer Berührung von der Strecke, die Rennkommissare aber sahen von einer Strafe ab. Begründung: typischer Erste-Runde-Zwischenfall.

Und: Ein Trümmerteil des Ferrari-Fahrzeugs kam eine Runde später Mercedes-Mann Valtteri Bottas in die Quere und beschädigte dessen Auto.

Vettel wiederum fuhr dann erst einmal an 15. Stelle im Rennen und machte Position um Position gut, weil vor ihm Fahrer zu frühen Boxenstopps abbogen. "Damit hatte ich freie Fahrt für die Mehrheit des Rennens. Das war deutlich besser", sagte Vettel. "Die Pace an sich war gar nicht so verkehrt."