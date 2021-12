"Das Schlimmste ist, dass Lewis eine massive Kampagne im Rücken hat", fügte der 91-jährige Ecclestone hinzu: "Max muss sich mit mehr als nur dem Rennen auseinandersetzen, weil er auch Mercedes im Nacken hat. Das sind psychologische Spiele." Der Brite Hamilton ist für seinen Landsmann Ecclestone "ein extrem talentierter und sehr gerissener Fahrer".

Vor dem letzten Saisonrennen am Sonntag in Abu Dhabi (14:00 Uhr MEZ im Liveticker ) liegen Verstappen und Hamilton punktgleich an der Spitze der Meisterschaft. Für "Mister E", der die Geschicke der Königsklasse mehr als 40 Jahre bis zu seiner Ausbootung Anfang 2017 lenkte, ist der Gewinner dieses Duells nicht der Bessere, sondern "der Glücklichere".