Zudem könne er ohnehin "nur mein Auto kontrollieren und meine Entscheidungen treffen und nicht die für Max", meinte Hamilton auf die Frage, ob er befürchtet, dass Verstappen die Weltmeisterschaft durch einen Unfall für sich entscheidet.

Hamilton im Mercedes und Verstappen im Red Bull gehen punktgleich in das letzte Rennen der Saison. Sollten die Rivalen beide keine Zähler holen, würde die Anzahl der Rennsiege über den neuen Weltmeister entscheiden - hier liegt Verstappen mit 9:8 vor Hamilton.

Die beiden WM-Kandidaten kollidierten während der Saison immer wieder.

"Natürlich gibt es Situationen, in denen du weißt, dass die Kurve die WM entscheiden könnte. Dann geht man volles Risiko, um der Schnellste zu sein und als Erster durchs Ziel zu fahren", sagte Hamilton - allerdings aus seiner Sicht eben nicht durch schmutzige Tricks.

Lewis Hamilton denkt nicht an Schumacher-Rekord

Generell sei dieser WM-Kampf "definitiv einer der intensivsten und härtesten, aber in den 28 Jahren meiner Karriere hatte ich schon so viele Duelle, die bis ans Limit gingen". Er genieße das Duell mit Verstappen: "Am Ende ist jeder Titelkampf auf seine Art und Weise intensiv."

Dass er den Titel-Rekord von Michael Schumacher (wie Hamilton 7 Titel) nun doch brechen könnte, beschäftigt ihn aktuell jedoch nicht. "Natürlich weiß ich das. Trotzdem ist das ein Thema für die Fans und die Medien. Wir als Team konzentrieren uns voll auf die aktuelle Aufgabe", meinte Hamilton: "Es hat noch nie jemand acht Titel gewonnen. Das wollen wir ändern. Dem Ziel haben wir alles untergeordnet."

Sein Highlight der Saison wäre aber aus sportlicher Sicht nicht ein möglicher achter Titel, wie der 36-Jährige in dem Interview erklärte. Für ihn sei es vielmehr sein Sieg in Brasilien. Dort fuhr der Brite vom letzten Startplatz im Sprintqualifiying zum Sieg am Sonntag.

