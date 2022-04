Der 23-Jährige ist nach seinem schweren Qualifying-Unfall in Saudi-Arabien wieder im Haas-Rennwagen am Start und schaute sich auch schon etwas die Umgebung an.

Er nahm an einer Krokodil-Fütterung durch den Sohn des legendären "Crocodile Hunter" Steve Irwin teil - doch sein Hauptfokus liegt auf dem Albert Park Circuit.

Dort hält der siebenmalige Weltmeister Michael Schumacher noch immer den Rundenrekord mit 1:24,125 Minuten, erreicht mit einem Ferrari von 2004. "Ich konnte das Auto fahren und es ist großartig", sagte Mick Schumacher. Die aktuellen Modelle sehen seinem Empfinden nach dem damaligen Modell durchaus ähnlich.

