Dort war er von seinem Landsmann Nico Hülkenberg vertreten worden. Weder Hülkenberg noch Stroll war es in Vettels Abwesenheit gelungen, mit dem Aston Martin AMR22 Akzente zu setzen: Ein Top-10-Ergebnis hat der Rennstall in diesem Jahr bisher nicht erzielt. Beide erzielten je einmal P12 als aktuelle Bestleistung von Aston Martin im Jahr 2022.

Vettel hatte für das Team die kompletten Wintertests in Barcelona und Sakhir bestritten, war aber kurzfristig vor dem Auftakt in Bahrain positiv getestet worden und musste zwei Rennen aussetzen. Er steht somit vor seinem Saisondebüt in der Formel 1.

Für Hülkenberg geht es zurück ins zweite Glied: Der Ersatzfahrer von Aston Martin räumt das Cockpit im AMR22 wieder für Vettel.

Ob Hülkenberg dennoch in Australien vor Ort sein wird, ist noch unklar. "Darüber sprechen wir noch. Vielleicht reise ich in die Nähe von Australien, damit ich quasi im Stand-by sein kann. Und sollte ich dann gebraucht werden, wäre ich zumindest nicht in Europa, sondern etwas näher dran."

