Details sollen "so bald wie möglich" verkündet werden. Ob es sich bei den Entschädigungen aber um Erstattungen der teuren Ticketpreise handelt, darf bezweifelt werden. Dies hatten einige Fahrer, allen voran Weltmeister Lewis Hamilton, noch am Sonntag gefordert. Formel-1-Chef Stefano Domenicali sagte in einer ersten Reaktion, dass er dies nicht unterstütze.

Der Start des Großen Preises von Belgien war wegen Dauerregens zunächst immer wieder nach hinten verlegt worden. In den Abendstunden drehten die Autos dann trotz unverändert schlechter Bedingungen drei Runden hinter dem Safety Car, das Rennergebnis war damit offiziell.

Die etwa 75.000 Fans hatten den ganzen Tag bei Temperaturen von rund 13 Grad auf den teils matschigen Hügeln rund um die Strecke ausgeharrt.

Formel 1 Das Formel-1-Fahrerkarussell dreht sich: So ist der Stand für 2022 GESTERN AM 15:38

Mit Blick auf das Reglement, welches ein Drei-Runden-Rennen überhaupt erst ermöglichte, hatte der Automobil-Weltverband FIA am Dienstag eine "sorgfältige Prüfung" angekündigt. Man wollen aus den Vorfällen "lernen".

Das könnte Dich auch interessieren: "Ein Witz!" Stars schimpfen über WM-Punkte für nichts

(SID)

Schlimmer Unfall in Spa: Sechs Autos crashen in Eau Rouge

GP von Belgien Dank dieser Entscheidung triumphierte Red Bull in Belgien GESTERN AM 15:48