Publiziert 23/06/2021 Am 10:58 GMT | Update 23/06/2021 Am 10:59 GMT

Passiert ist der Fehler in Runde 28. "Ich bin in Kurve 11 neben die Strecke", funkte Vettel. "Kann weiterfahren, kein Problem." Nach einer kurzen Pause ergänzte er: "Da muss eine Windböe gewesen sein. Lasst mich bitte wissen."

Sein Renningenieur Chris Cronin funkte an Vettel zurück: "Ja, kann ich bestätigen. Eine große Windböe. 30 km/h, 30 km/h."

Wie Cronin Vettel darin bestärkt, dass der Fehler nicht allein sein Verschulden war, ist ein gutes Beispiel für die Wohlfühlatmosphäre, die der viermalige Weltmeister bei Ferrari zuletzt vermisst hat und bei Aston Martin gerade wiederentdeckt.

GP von Frankreich Ferraris Albtraum in Frankreich: Das steckt hinter dem Desaster GESTERN AM 10:41

Denn Vettel, das weiß man, war noch nie besonders gut darin, Kritik von außen locker wegzustecken und über den Dingen zu stehen. Eine Erfahrung, die auch David Coulthard gemacht hat: "Sebastian spricht kaum noch mit mir, weil ich gesagt habe, dass er nur noch ein Schatten seiner selbst ist", sagt der ehemalige Red-Bull-Pilot und heutige Formel-1-Experte im Interview mit 'Sky'.

Coulthard: ''Vettel spricht kaum noch mit mir''

"Ich habe es geliebt, dass er in Baku aufs Podest gefahren ist. Auch seine Leistung in Frankreich war gut. Aber in sonstigen Rennen, sei es im Ferrari und auch bei Aston Martin, war er nicht der Sebastian, den ich kannte. Aber ich verstehe, dass er das anders sieht. Ich war auch ein Rennfahrer. Jemanden, der etwas Negatives über dich sagt, siehst du als Feind. Das verstehe ich."

Vettel büßte durch den Fehler in Runde 28 rund vier Sekunden ein. Er hatte bei geringer werdender Benzinlast gerade zum ersten Mal die 1:40er-Schallmauer geknackt, als ihm der Fehler passierte. In den restlichen neun Runden bis zum Boxenstopp fuhr er nur noch drei Zeiten unter 1:40 Minuten, weil ihn der leichte Reifenplatten Performance und weitere Sekunden kostete.

Wenn man bedenkt, dass Vettel am Ende des Rennens nur drei Sekunden auf Pierre Gasly (AlphaTauri) fehlten, dann liegt die Annahme nahe, dass sein zunächst unentdeckter Fehler wahrscheinlich vier WM-Punkte gekostet hat.

Nach vier Nullnummern am Saisonbeginn hat Vettel zuletzt dreimal hintereinander gepunktet: als Fünfter in Monaco, Zweiter in Baku und Neunter in Le Castellet. Damit hat er 30 Punkte auf seinem Konto - um 14 mehr, als das vor einem Jahr auf Ferrari nach sieben Rennen der Fall war.

"Das Ziel ist, unsere Konstanz beizubehalten und in Österreich wieder in die Punkte zu fahren", blickt er schon aufs kommende Wochenende. "Es ist eine tolle Strecke, weil sie zwar kurz ist, aber mit vielen schnellen und schwierigen Kurven. Eine Runde hinzukriegen, fühlt sich klasse an."

"Zweimal hintereinander auf der gleichen Strecke zu fahren, ist eine Herausforderung, weil die Abstände eh schon so gering sind und noch geringer werden, je mehr Runden wir fahren. Aber das macht es andererseits auch irgendwie aufregend", sagt Vettel.

Das könnte Dich auch interessieren: "Besser als nichts": Vettels stiller Aufschwung mit Aston Martin

Raikkönen jagt Schumacher-Rekord: Die Topfacts zum GP Portugal

GP von Frankreich "Rache für Barcelona": Red Bull schlägt im Strategie-Duell zurück GESTERN AM 19:57