Kimi Räikkönen hat sich beim Großbritannien-Grand-Prix 2020 in Silverstone verbal mit seinem Renningenieur Julien Simon-Chautemps angelegt. Die Szene ereignete sich in der Anfangsphase des Rennens, in Runde 13. Denn Alfa Romeo wollte Räikkönen zum Reifenwechsel an die Box holen. Der 40-Jährige ärgerte sich lautstark über die Anordnung.

In der Stowe-Kurve kurz vor der Boxeneinfahrt bekam Räikkönen die Ansage: "Box, Box!" Also bog der Ex-Champion nach rechts ab und visierte die Boxengasse an. Just in dem Moment, als er von der Rennstrecke ausscherte, brüllte sein Ingenieur in den Funk: "Draußenbleiben! Draußenbleiben!"

Räikkönen reagierte prompt, allerdings nicht mit einer Rückkehr auf die Rennstrecke, sondern mit einem Fluch-gespickten Funkspruch: "Es ist jetzt verdammt noch mal zu spät! Verdammt nochmal!"

Daraufhin kam nur ein kurzes "Copy, Copy" vom Renningenieur zurück zu Räikkönen, der gleich nachlegte: "Ausgeschlossen, dass das eine gute verdammte Idee war, jetzt an die Box zu fahren."

Ob und gegebenenfalls wie das Funkgespräch fortgesetzt wurde, ist bisher nicht bekannt.

