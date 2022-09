Doch wie schon bereits beim GP in Imola kam es zum Auftritt der "Frecce Tricolori", der Kunstflugstaffel der italienischen Luftwaffe.

"Ich habe gehört, dass der Präsident – wer auch immer der Präsident war, ich weiß nicht, war es der Präsident von Italien? Er bestand darauf, den Überflug zu machen. Er ist ungefähr 100 Jahre alt, also ist es schwierig für ihn, diese Art von Ego-Dingen loszulassen", schoss der gebürtige Heppenheimer gegen Italiens Staatspräsidenten Sergio Mattarella, der beim Italien-GP anwesend war.

Ob die Überflüge tatsächlich auf Matarellas Wunsch geschahen, ist ungeklärt. "Uns wurde versprochen, dass die Überflüge aufhören", sagte Vettel, der dennoch gegen den Präsidenten und gegen die Formel 1 nachlegte: "Und es scheint, dass der Präsident einfach seine Meinung ändern muss und die Formel 1 nachgibt, trotz der Schilder an der Strecke, die von bestimmten Zielen sprechen, wenn es darum geht, die Welt zu verbessern."

Sergio Mattarella (l.) und Sebastian Vettel Fotocredit: Getty Images

Vettel, der sich lautstark für eine klimaneutrale Formel 1 einsetzt, wies auf die Ziele der Motorsport-Königsklasse in puncto Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit hin. Die Formel 1 peilt bis 2030 einen CO2-neutralen Betrieb an. Der Einsatz von Flugshows ist in diesem Zusammenhang kontraproduktiv. "Wenn man ein Ziel hat, sollte man es nicht so machen wie alle anderen Länder und einfach die Tatsache ignorieren, dass man es nicht erreichen wird. Man sollte sich an die Welt halten, die man sich vornimmt."

