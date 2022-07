Verstappen musste sich während der Session gleich zweimal über langsamere Gegner, die ihm im Weg standen, ärgern. Dabei könnte seine Laune eigentlich bestens sein, denn die Tribünen in Spielberg waren beim Red-Bull-Heimspiel bereits beim allerersten Training gut gefüllt und es wurde ausgelassen gefeiert.

Es waren noch keine 20 Minuten gefahren, da wurde die Session zum ersten Mal unterbrochen. Lando Norris musste seinen McLaren bei Kurve 6 abstellen. "Es raucht unter meinem Sitz", meldete er, worauf sein Renningenieur antwortete: "Dann steig aus, steig aus!"

Während der McLaren geborgen wurde, war das Training unterbrochen. Bitter für Fahrer und Teams, denn vor dem Qualifying gibt's keine weitere Gelegenheit mehr zu trainieren.

In Spielberg steigt am Samstag der zweite Sprint der Saison, daher gibt es bereits am Freitag das Qualifying.

Zweite Unterbrechung - Schumacher in der Top 10

Die erste rote Flagge dauerte acht Minuten. Um 14:08 Uhr wurde ein weiteres Mal unterbrochen, weil ausgangs Kurve 6 ein Teil auf der Strecke lag. Später stellte sich heraus: Es handelte sich dabei um ein Band, das am Streckenrand in die Randsteine eingearbeitet war und sich gelöst hatte. Das kostete weitere sechs Minuten.

Sergio Perez (Red Bull) wurde Vierter, Lewis Hamilton (Mercedes) Fünfter. Kevin Magnussen (Haas) überraschte auf P6. Mick Schumacher (Haas) fuhr als Neunter ebenfalls in die Top 10. Sein Rückstand: 0,944 Sekunden. Und Sebastian Vettel (Aston Martin) sicherte sich zum Auftakt in Österreich Rang 13.

