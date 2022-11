Am Sonntag (19:00 Uhr im Liveticker ) steht dann der Grand Prix an.

Mick Schumachers Haas-Teamkollege Kevin Magnussen startet im Sprint von der Pole Position, am Freitag hatte er diese im Qualifying sensationell erobert. Der Däne wirkte in den Longruns am Samstag schnell, dürfte im Kurzrennen aber kaum eine Chance gegen Max Verstappen haben, der hinter ihm startet.

Der Weltmeister drehte im freien Training die fünftschnellste Runde, Mick Schumacher wurde Achter direkt vor Magnussen. Der Deutsche wird den Sprint nach einem verpatzten Qualifying vom letzten Platz starten. Das Ergebnis des Sprints wiederum ergibt die Startaufstellung für das Hauptrennen am Sonntag.

Auch Sebastian Vettel hofft von Startplatz 13 auf eine Verbesserung, im Abschlusstraining belegte er nur den 18. Rang.

