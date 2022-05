Der 34-Jährige habe die Kopfhörer zwar wiedergefunden, von der Tasche und dem Dieb fehlten jedoch jede Spur.

Der frühere Ferrari-Fahrer hatte beim Spanien-Rennen den elften Platz belegt.

Vettel ist der dritte Formel-1-Fahrer in den vergangenen zehn Monaten, der wissentlich Opfer eines Raubüberfalls wurde. Im Juli vergangenen Jahres war McLaren-Pilot Lando Norris auf einem Parkplatz in der Nähe des Wembley-Stadions in London eine Uhr gestohlen worden.

Auch Ferrari-Star Charles Leclerc wurde im April im Vorfeld des Grand Prix der Emilia Romagna in Imola seiner Luxusuhr beraubt.

