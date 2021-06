Publiziert 26/06/2021 Am 14:05 GMT | Update 26/06/2021 Am 14:20 GMT

Valtteri Bottas wird allerdingswegen einer Startplatzstrafe aus dem freien Training um drei Ränge zurückversetzt.

Weltmeister Lewis Hamilton rückt auf, McLaren-Pilot Lando Norris (Großbritannien) erbt Startplatz drei für das Rennen am Sonntag (15:00 Uhr im Liveticker auf Eurosport.de) in der Steiermark.

Für Sebastian Vettel wurde die Zeitenjagd zum Rückschritt. Zuletzt dreimal in Folge in den Punkten, landete der Aston-Martin-Pilot am Samstag nur auf Startplatz 14. Mick Schumacher holte im Haas den 19. Rang.

Für Verstappen ist es die dritte Pole im achten Saisonrennen und die sechste seiner Karriere. Im WM-Klassement hat er zwölf Punkte Vorsprung auf Hamilton.

(SID)

